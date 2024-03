Vodafone ha annunciato che nei prossimi mesi chiuderà il servizio Vodafone Bis che permette di avere una seconda SIM con lo stesso numero di telefono mobile pagando un apposito costo mensile.

L’operatore fa sapere che chiuderà anche il servizio Vodafone Fax che permette ai clienti di rete fissa di inviare e ricevere fax online tramite il proprio PC, smartphone o tablet.

Il servizio Vodafone Bis chiude per tutti

Il servizio Vodafone Bis non sarà più disponibile a partire dal 3 Giugno 2024 sia per le SIM ricaricabili che per le SIM in abbonamento. A partire da questa data, tutte le SIM Bis dei clienti che utilizzano ancora il servizio verranno disattivate e il relativo costo mensile non verrà più addebitato.

Vodafone spiega che questa modifica contrattuale è necessaria per favorire la transazione verso servizi di nuova generazione e per esigenze di ammodernamento della rete.

Vodafone Fax non sarà più disponibile da Aprile 2024

A partire dal 13 Aprile 2024 l’operatore procederà con la chiusura del servizio Vodafone Fax. Visto che il servizio prevede anche un sistema di archiviazione elettronica dei fax in formato digitale, la società suggerisce di scaricare eventuali documenti presenti nell’archivio per tempo, in quanto dopo tale data non sarà più possibile accedere al proprio account e quindi salvare i file.

Vodafone fa sapere che per i clienti interessati da queste modifiche contrattuali è previsto l’invio di apposite comunicazioni informative, nell’ambito delle quali saranno ricordate le modalità per l’esercizio gratuito del diritto di recesso.

