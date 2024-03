MediaWorld lancia una nuova promozione No IVA, valida esclusivamente attraverso l’applicazione e solo per chi è possessore di una carta MediaWorld CLUB associata al profilo. Anche in questo caso l’iniziativa prevede lo scorporo dell’IVA, pari a uno sconto del 18,04%, su tantissimi prodotti tech, tra i quali spiccano diversi smartphone Android. Andiamo a scoprire insieme come sfruttare le offerte e qualche esempio.

MediaWorld lancia una nuova promozione No IVA

La nuova promozione MediaWorld No IVA è disponibile fino al 3 marzo 2024 solo tramite l’app, scaricabile gratuitamente per Android e iOS su Google Play Store o App Store. Anche la richiesta della tessera fedeltà MediaWorld CLUB è gratuita: non basta aver eseguito il login, ma è necessario possedere quest’ultima per poter approfittare degli sconti in questione. Per verificare i dati della tessera o richiederne una, potete aprire l’app, selezionare il menu dedicato all’account (l’ultimo a destra) nella barra in basso e premere “La mia carta MediaWorld CLUB“.

Le esclusioni sono purtroppo parecchie e comprendono alcune delle altre iniziative promozionali attualmente attive presso lo shop online (Tech Mania, iPhone Week, Senti come suona, Che spettacolo, Al clima pensaci prima), alcuni dei prodotti usciti da poco (come le serie Samsung Galaxy S24 e Xiaomi 14), i prodotti di alcuni marchi specifici (Apple, Miele, Dyson, Dreame, Smeg Linea Fab) e alcune categorie (console, visori, accessori TLC, IT e Gaming, Entertainment card, abbonamenti, ricondizionati). Attraverso l’app potete consultare termini e condizioni completi.

Fatte queste premesse, è ora di scoprire alcuni smartphone Android che potete acquistare in sconto sfruttando l’iniziativa No IVA di MediaWorld (i prezzi qui sotto sono già ribassati):

La promozione No IVA MediaWorld è valida dal 28 febbraio al 3 marzo 2024 solo per gli acquisti effettuati tramite l’app con tessera MediaWorld CLUB attiva. Per scaricarla potete seguire il badge qui sotto per il Google Play Store. Per maggiori dettagli sull’iniziativa potete seguire questo link.

