Android Auto è un’app e un sistema sviluppato da Google per consentire agli smartphone di essere utilizzati in auto attraverso l’infotainment. Il colosso di Mountain View ha annunciato Android Auto il 25 giugno 2014 e lo ha reso disponibile il 19 marzo 2015.

Google rilascia aggiornamenti di Android Auto frequentemente, ma di solito le nuove versioni dell’app passano per il canale beta prima di essere implementate in versione stabile.

Tuttavia l’azienda ha appena rilasciato la versione 11.4 stabile di Android Auto, sebbene non esistesse la relativa versione beta.

Android Auto introduce un badge per le app utilizzabili a veicolo fermo

La nuova versione di Android Auto introduce un badge “P” di colore rosso su alcune applicazioni per indicare al conducente che l’app in questione può essere utilizzata solo quando il veicolo è parcheggiato, come ad esempio un gioco.

È possibile ottenere l’ultima versione stabile di Android Auto attraverso Google Play Store utilizzando il badge che trovate a seguire, oppure scaricando e installando manualmente il relativo file APK disponibile sul portale Apkmirror.

