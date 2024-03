Mancano poche settimane alla Pasqua e, come ogni anno, in questo periodo gli operatori telefonici lanciano offerte speciali e promozioni legate alle festività. Uno di quelli che si è già mosso in tal senso è ho. Mobile, il noto operatore virtuale che opera sulle reti Vodafone.

L’operatore virtuale ho. Mobile ha deciso di proporre ai nuovi clienti che attivano una SIM ricaricabile entro il 29 marzo una ricarica telefonica omaggio del valore di 5 euro. La promozione è valida esclusivamente per coloro che richiedono la portabilità del numero da un altro operatore.

Come ottenere 5 euro in omaggio con la promozione di Pasqua

Per ottenere i 5 euro di ricarica omaggio è necessario richiedere l’attivazione di una nuova SIM ricaricabile ho. tramite il sito ufficiale, inserendo il codice promozionale #pasqua5 nell’apposito campo. La promozione è valida sia per l’acquisto online della SIM con spedizione a casa, sia per il ritiro in edicola. Una volta completata correttamente l’attivazione della SIM e effettuato il primo rinnovo mensile dell’offerta sottoscritta, ho. Mobile provvederà ad accreditare i 5 euro di ricarica omaggio entro 24 ore.

La ricarica omaggio, che ha lo scopo di ingolosire nuovi clienti in vista delle festività pasquali, si ripete dopo una promozione molto simile attivata da ho. Mobile fino a fine febbraio in occasione della festa di San Valentino, che però prevedeva l’inserimento di un codice promozionale differente.

L’operatore virtuale ha voluto specificare alcuni dettagli relativi alle tempistiche di accredito della ricarica gratuita. Ad esempio, il primo rinnovo viene posticipato se il cliente, dopo l’attivazione, decide di cambiare offerta prima della data prevista di rinnovo; nel caso in cui il cliente dovesse esaurire i giga disponibili prima del primo rinnovo e dovesse attivare l’opzione per averne altri, anche in questo caso la data del rinnovo slitterebbe e, di conseguenza, slitterebbero i tempi per l’erogazione del bonus.

La ricarica omaggio da 5 euro ovviamente non prolunga la durata della SIM ma se non utilizzata non viene rimborsata in caso di recesso del contratto o portabilità verso altri operatori. Si tratta insomma di un regalo di Pasqua che ho. Mobile fa ai suoi nuovi clienti in segno di benvenuto.

Attiva online la SIM ho. Mobile e ricevi 5 euro gratis con il codice #pasqua5

Le migliori offerte ho. Mobile attivabili a marzo

L’operatore virtuale ho. Mobile mette a disposizione diverse offerte molto convenienti per chi vuole passare a questo operatore low cost. Ecco alcune delle migliori proposte disponibili:

100 GB a 6,99 euro al mese per chi attiva un nuovo numero;

150 GB a 8,99 euro al mese per nuovi numeri;

100 GB a 5,99 euro al mese per clienti Iliad, Fastweb e altri MVNO;

180 GB a 7,99 euro al mese per clienti Iliad, Fastweb e altri MVNO.

Tutte le offerte includono minuti ed SMS illimitati verso tutti e prevedono un costo di attivazione azzerato. Nel caso in cui decideste di attivare una scheda telefonica, è prevista una spesa di 0,99 euro per l’acquisto della SIM che include anche la spedizione della stessa presso la propria abitazione.

Scegliere ho. Mobile significa poter contare su un’ottima rete dato che l’operatore si appoggia a quella di Vodafone, con una copertura 4G del 98% sul territorio nazionale. Inoltre le tariffe sono fra le più economiche presenti sul mercato. L’operatore mette anche a disposizione un’app estremamente facile ed intuitiva per gestire la propria offerta. E con l’opzione ”Soddisfatti ho. Rimborsati” è possibile richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dall’attivazione se non completamente soddisfatti del servizio. Insomma, passare a ho. Mobile, soprattutto con la promozione di Pasqua, può essere molto conveniente per risparmiare senza rinunciare alla qualità della rete mobile.

