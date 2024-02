Anche quest’anno gli operatori di telefonia mobile si sono dati da fare per sorprendere i propri clienti con offerte irresistibili in occasione della festa degli innamorati. È il caso di ho. Mobile, il noto operatore virtuale controllato da Vodafone, che ha appena lanciato una golosa iniziativa dedicata ai nuovi clienti che effettueranno la portabilità del numero.

Una ricarica da 5 euro gratis per chi attiva la SIM ho. Mobile online? Ecco come

Fino al 29 febbraio, salvo cambiamenti dell’ultimo minuto, chi richiederà l’attivazione di una nuova SIM ho. con contestuale portabilità del numero da altro operatore, riceverà in regalo una ricarica da 5 euro. L’importo verrà accreditato automaticamente entro 24 ore dal primo rinnovo mensile successivo all’attivazione, a patto che il cliente abbia inserito l’apposito codice promozionale al momento dell’acquisto online.

Per ottenere il bonus da 5 euro basterà dunque digitare, nel campo dedicato ai codici promo del form di registrazione sul sito ho., l’hashtag #valentinho5. Una volta completata correttamente l’attivazione della SIM (anche se oltre la data di scadenza dell’iniziativa), al primo rinnovo dell’offerta sottoscritta l’operatore provvederà ad erogare il credito omaggio entro 24 ore.

L’offerta è valida esclusivamente per i nuovi clienti che richiederanno l’attivazione di una SIM ricaricabile ho. tramite il sito ufficiale, con spedizione a domicilio o ritiro in edicola, e contemporanea richiesta di portabilità del numero mobile da altro gestore.

La promozione ha una durata limitata, dall’11 al 29 febbraio, e salvo proroghe dell’ultimo momento resterà attivabile solo fino alla fine del mese. Va sottolineato che l’iniziativa è destinata ai clienti residenti o domiciliati in Italia, e prevede l’inserimento obbligatorio del codice #valentinho5 per maturare il diritto alla ricarica omaggio.

In caso di problemi o ritardi nell’attivazione della SIM oltre la scadenza della promo, precisa ho., il bonus verrà comunque erogato entro 24 ore dal primo effettivo rinnovo mensile, considerando i possibili tempi tecnici di portabilità del numero. Qualora il cliente decida di cambiare offerta prima del primo rinnovo, anche in questo caso la ricarica omaggio da 5 euro slitta alla prima ricarica mensile immediatamente successiva.

Discorso simile se il cliente esaurisce i giga della sua offerta prima del rinnovo e attiva l’opzione aggiuntiva per continuare a navigare: il primo addebito verrà posticipato e di conseguenza slitterà anche l’accredito del bonus di 5 euro.

In estrema sintesi, quindi, a prescindere da eventuali contrattempi o cambi di piani, il credito omaggio da 5 euro è garantito al primo effettivo rinnovo mensile e verrà erogato entro massimo 24 ore dall’addebito. Da precisare che la ricarica regalo non andrà ad estendere la durata della SIM, che come da policy ho. verrà disattivata automaticamente trascorsi 12 mesi dall’ultima ricarica a pagamento.

Per comodità, di seguito trovate il link diretto al sito dell’operatore che vi permette di attivare una nuova SIM online e richiedere la portabilità del numero.

Attiva online la SIM ho. Mobile e ricevi 5 euro gratis con il codice #valentinho5

Insomma, un’offerta da non lasciarsi sfuggire per cambiare operatore a San Valentino ricavandone subito un vantaggio tangibile. E chissà che ho. Mobile non stia preparando ulteriori sorprese per festeggiare gli innamorati, magari sotto forma di Giga illimitati per un giorno o sconti extra sul costo del rinnovo mensile. Per saperne di più non resta che tenere d’occhio il sito ufficiale dell’operatore o le pagine del nostro giornale. Nel frattempo, approfittate della ricarica omaggio da 5 euro: c’è tempo fino al 29 febbraio!

