Vodafone annuncia la disponibilità di una nuova pagina all’interno del suo sito, che consente a tutti di verificare facilmente e in pochi istanti la copertura di rete fissa e mobile nel proprio comune. Dopo il rinnovamento generale del sito, l’operatore prosegue nel ridisegnare l’esperienza digitale dei clienti con questo nuovo strumento semplificato.

Vodafone lancia una rinnovata pagina per verificare la copertura

La nuova pagina è stata pensata per semplificare la ricerca di informazioni sulla copertura e include al contempo le offerte attivabili localmente e qualche ulteriore informazione che può essere utile a chi è interessato ad attivare una linea o effettuare il passaggio a Vodafone. All’interno della nuova sezione si possono trovare pagine dedicate per comune, che agevolano la navigazione degli utenti e mostrano la copertura Vodafone per ogni comune italiano, sia per la connettività mobile sia per la rete fissa.

Ogni pagina fornisce dettagli sulla copertura di rete fissa, che include servizi come la fibra FTTH e FTTC e i servizi FWA 5G, ma anche sulla copertura mobile con 2G, 4G, 4G+ e 5G. Più in basso vengono proposte le offerte corrispondenti attivabili in zona, sulla base delle tecnologie disponibili, con possibilità di procedere eventualmente all’attivazione direttamente online. Chi preferisce ricevere ulteriori informazioni o affidarsi a un negozio fisico, può trovare anche una sezione che indica il punto vendita più vicino dove potersi recare. In fondo alla pagina viene data la possibilità di verificare la copertura nei comuni vicini a quello indicato.

Se volete provare la nuova pagina per controllare la copertura di rete Vodafone potete seguire questo link. Qui in basso potete invece dare un’occhiata alle ultime sulle attuali offerte dell’operatore.

