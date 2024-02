Debutta sul mercato italiano Sky Mobile powered by Fastweb, la nuova offerta di telefonia mobile nata dalla partnership tra Sky e Fastweb. Un connubio tra due colossi delle telecomunicazioni che punta a rivoluzionare il settore con proposte semplici, trasparenti e convenienti.

Il lancio della nuova offerta è accompagnato da una campagna pubblicitaria che vede protagonista un volto noto dello sport italiano, Alessandro Del Piero. L’ex fuoriclasse della Juventus e della Nazionale italiana di calcio, da anni talent di Sky Sport, è stato scelto come testimonial di Sky Mobile powered by Fastweb nello spot diretto da Andrea Linke, sulle note di “Wouldn’t It Be Nice” dei Beach Boys.

Sky Mobile powered by Fastweb punta sulla semplicità, trasparenza e convenienza

L’offerta Sky Mobile powered by Fastweb si distingue per semplicità, trasparenza e convenienza. Tre pilastri su cui si basa il nuovo operatore, che mette a disposizione degli utenti tre diverse soluzioni tariffarie:

7,95 euro al mese per 150 GB;

al mese per 150 GB; 9,95 euro al mese per 200 GB;

al mese per 200 GB; 11,95 euro al mese per 300 GB.

In tutti e tre i piani sono inclusi minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali e 100 SMS. È prevista inoltre l’attivazione automatica della rete 5G di Fastweb, senza costi aggiuntivi, in tutte le aree coperte dal servizio.

Uno dei punti di forza di questa nuova offerta è l’assenza di vincoli contrattuali, costi nascosti o penali per recesso anticipato. Una scelta precisa voluta dal team di Sky Mobile powered by Fastweb per conquistare la fiducia degli utenti in un mercato ormai saturo e estremamente competitivo.

Di seguito trovate le parole di Elia Mariani, Chief Consumer Officer di Sky Italia, che ha commentato così la notizia:

Il primo spot di Sky Mobile powered by Fastweb mostra, con un tocco di magia, come Sky continui a semplificare la vita dei suoi abbonati e siamo davvero felici che un campione come Alex Del Piero abbia scelto di esserne testimonial. Autore di numerose prodezze in campo, nessuno meglio di lui incarna il claim ‘semplicemente possibile’. È il volto perfetto per descrivere un’offerta semplice, senza costi nascosti, che permette di scegliere il piano ideale in base alle proprie esigenze e di navigare anche in 5G.

La rete Fastweb per una copertura capillare

A garantire qualità e affidabilità all’offerta Sky Mobile powered by Fastweb è la rete mobile di Fastweb, riconosciuta da Ookla come la più veloce in Italia. Grazie alla sinergia con l’operatore giallo, Sky Mobile powered by Fastweb può contare su una copertura 4G del 99% del territorio nazionale.

La partnership con Fastweb assicura l’accesso alle reti 5G, con l’obiettivo di raggiungere il 90% della popolazione italiana entro il 2025. Una copertura capillare che consentirà agli utenti Sky Mobile powered by Fastweb di navigare, dove possibile, alla massima velocità disponibile.

“Che si tratti di vivere i grandi eventi sportivi e le storie più emozionanti o di connettersi alle proprie passioni, Sky è il partner ideale delle famiglie e con Sky Mobile lo sarà ancora di più. Ora la nostra offerta di contenuti e servizi è davvero completa e con una qualità unica. Con questa novità daremo un’opportunità in più per scoprire il mondo Sky a chi non ci ha ancora scelto“, ha dichiarato Andrea Duilio, amministratore delegato di Sky Italia.

Come attivare una delle tre offerte di Sky Mobile

A partire da oggi, 29 febbraio 2024, sarà possibile attivare una delle offerte Sky Mobile powered by Fastweb tramite il sito ufficiale sky.it (trovate il link qui sotto), nei negozi Sky oppure chiamando il numero 141.

Attiva l’offerta Sky Mobile sul sito ufficiale

Il costo di attivazione prevede un contributo per l’acquisto della SIM di 10 euro che include la consegna gratuita della scheda direttamente a casa.

Per quanto riguarda i costi extra, ogni SMS inviato oltre i 100 inclusi nel piano costa 5 centesimi, mentre 1 GB aggiuntivo ha un costo di 6€.

Con questo debutto nella telefonia mobile Sky punta a raggiungere circa 1 milione di clienti nei primi due anni puntando sulla fiducia degli abbonati Sky e sulla qualità della rete Fastweb. La campagna di lancio, ideata dalla Sky Creative Agency, sarà declinata su tutti i canali media del gruppo per una copertura a 360 gradi.

