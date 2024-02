Gli anelli smart non sono una novità di quest’anno, ma da quando Samsung ha annunciato il Galaxy Ring all’evento Galaxy Unpacked di gennaio, tutti i principali concorrenti sono chiamati a offrire anche questa tipologia di dispositivi.

Uno di questi è HONOR che ha rivelato di avere in cantiere un anello intelligente, oltre che uno smartphone pieghevole a conchiglia.

In un’intervista al MWC, il CEO di HONOR George Zhao ha affermato che l’azienda sta lavorando su un anello smart. Il dirigente non ha rivelato ulteriori dettagli sul dispositivo indossabile, in quanto si è limitato a dire che il prodotto fa parte di una strategia sanitaria più ampia.

HONOR sta lavorando sul suo primo smartphone pieghevole a conchiglia

Il dirigente ha inoltre affermato che HONOR sta continuando a lavorare anche sul suo primo smartphone pieghevole a conchiglia, aggiungendo che il dispositivo è alla fase finale e lasciando intendere che la società ha in programma di lanciarlo nel 2024.

Samsung, Motorola e OPPO offrono già dispositivi pieghevoli a conchiglia a livello globale, quindi siamo curiosi di vedere come potrebbe distinguersi il prodotto di HONOR.

In questi giorni la società ha confermato che HONOR Magic6 RSR arriverà a marzo. Si tratta di uno smartphone realizzato in collaborazione con Porsche Design e caratterizzato da un modulo fotografico posteriore con elementi di forma esagonale e che potrà contare su uno zoom 100x.

In copertina: Samsung Galaxy Ring

