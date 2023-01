Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di come WhatsApp potrebbe rendere più semplice la vita agli utenti. A quanto pare il team dell’app di messaggistica istantanea sta lavorando sotto traccia a una serie di novità che verranno rilasciate nel corso dell’anno. L’azienda, ormai parte del gruppo Meta, ha già iniziato a testare alcune di queste funzioni con gli utenti beta e tra non molto saranno disponibili in versione stabile. L’elenco delle nuove funzionalità di WhatsApp per il 2023 dovrebbe includere il testo visualizzabile una sola volta, la modalità companion, la ricerca dei messaggi per data e altro ancora. In questo articolo vediamo cosa aspettarci nei prossimi mesi.

Modalità companion

Uno dei maggiori punti deboli di WhatsApp è l’impossibilità di accedere con lo stesso account su più telefoni. Come vi abbiamo raccontato in questo articolo, l’imminente “modalità Companion” potrebbe presto cambiare le carte in tavola, consentendo agli utenti di collegare il proprio account esistente su più smartphone contemporaneamente. Con questa possibilità, quando si effettuerà l’accesso a un altro smartphone non avverrà la classica disconnessione dal cellulare in uso, permettendo di utilizzare l’app contemporaneamente su più dispositivi (come avviene già con Telegram). La funzione è attualmente disponibile in versione beta per Android, ma ci si aspetta un rilascio in versione stabile nei prossimi mesi.

Testo visualizzabile una sola volta

Di questa funzione vi abbiamo già parlato nelle scorse settimane in questo articolo. Come suggerisce il nome, la funzione consente agli utenti di inviare un messaggio di testo che si cancella automaticamente quando il destinatario lo apre e lo legge. Questa funzione può essere molto utile nel caso in cui si desideri che l’interlocutore non memorizzi informazioni riservate e private. Si tratta di un’alternativa testuale alla funzione “foto visualizzabile una sola volta“, già disponibile per tutti da un po’ di tempo.

Ricerca dei messaggi per data

Se si è soliti scambiare tanti messaggi, scorrere le chat e cercare il messaggio desiderato può portare via molto tempo. Per far fronte a questa difficoltà, WhatsApp potrebbe presto permettere di cercare i messaggi in base alla data. Il suo funzionamento è molto semplice: per utilizzare questa funzione gli utenti dovranno cliccare sull’icona del calendario che comparirà dopo aver selezionato l’opzione “cerca” all’interno di una chat. Anche questa novità è attualmente in fase beta e con tutta probabilità vedrà la luce in versione stabile nel corso dell’anno.

Note vocali nello stato

Attualmente WhatsApp consente agli utenti di caricare testi, immagini, video e URL come aggiornamenti di stato. Nei prossimi mesi potrebbe essere aggiunto un nuovo tipo di media, le note vocali. Secondo WABetaInfo, quando ci si troverà nell’interfaccia di caricamento dello stato, sarà possibile inserire note vocali della durata massima di 30 secondi selezionando l’icona del microfono in basso a destra. Inoltre, tutte le note potranno essere crittografate end-to-end e saranno condivise solo con le persone selezionate dall’utente.

Elenco delle aziende su WhatsApp

Attualmente in fase di lancio in alcuni Paesi, l’elenco delle aziende su WhatsApp consentirà agli utenti di trovare e connettersi con le attività commerciali appartenenti a varie categorie e nicchie tra cui ristoranti, negozi di alimentari, servizi automobilistici e così via. Affinché funzioni tutto correttamente, però, sia gli account WhatsApp Business esistenti sia i nuovi dovranno inviare una richiesta di iscrizione per essere aggiunti all’elenco delle aziende disponibili. Le attività potranno fornire la soluzione “aggiungi al carrello” direttamente all’interno dell’app per un acquisto più rapido dei loro prodotti. WhatsApp ha rilasciato ulteriori dettagli su questa funzione sul proprio blog ufficiale raggiungibile a questo indirizzo.

Le novità ad oggi conosciute sono terminate. Non ci resta che attendere i prossimi mesi per il rilascio ufficiale e per scoprire tutte le altre funzioni che il team di WhatsApp ha in mente di integrare nella propria app.

