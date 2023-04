Annunciato un po’ in sordina al Mobile World Congress 2023, il nuovo ZTE nubia Pad 3D è finalmente disponibile anche in Italia, a circa tre settimane di distanza dall’apertura dei pre-ordini.

Si tratta di un tablet Android in grado di riprodurre immagini 3D (trasformando in tempo reale immagini in due dimensioni) senza la necessità che l’utente indossi degli appositi occhiali. Ripercorriamo, dunque, le specifiche tecniche e scopriamo il prezzo di lancio del dispositivo, decisamente alto e probabilmente influenzato dalla sua peculiarità.

Arriva lo ZTE nubia Pad 3D

Come anticipato in apertura, il nuovo tablet Android ZTE nubia Pad 3D arriva ufficialmente anche in Italia, ad oltre un mese dalla sua presentazione ufficiale e a circa tre settimane di distanza dall’apertura dei pre-ordini.

Si tratta di un dispositivo di fascia alta, che offre buone prestazioni grazie alla presenza del SoC Snapdragon 888 di Qualcomm (presente su molti smartphone flagship del 2021) e una buona autonomia grazie alla batteria da 9070 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W.

La peculiarità di questo tablet risiede nel suo display IPS LCD da 12,5 pollici con risoluzione 2,5K (2560 x 1600 pixel, in 20:9) e refresh rate a 120 Hz, in grado di convertire in tempo reale i contenuti visualizzati sullo schermo da 2D a 3D.

Il display del nubia Pad 3D è realizzato sfruttando la tecnologia 3D lightfield technology di Leia in coppia con il robusto motore computazionale basato sull’intelligenza artificiale di ZTE. Al di sotto del pannello esterno, è presente un layer DLB (quello con la tecnologia 3D di Leia) che sovrasta il classico strato 2D per la retroilluminazione del pannello stesso. Il display 3D consente così agli utenti di vedere contenuti 3D senza la necessità di utilizzare degli occhiali.

Sempre all’anteriore, è inoltre presente un sistema di tracciamento del volto basato su IA che consente agli utenti di visualizzare comodamente il 3D con il più ampio angolo di visione presente in commercio; il campo luminoso a 8 punti di rilevamento, offre inoltre una risoluzione 3D più elevata e garantisce maggiore flessibilità in termini di distanza di visione.

Lo ZTE nubia Pad 3D è inoltre dotato di due comparti fotografici a doppia fotocamera con autofocus: quello anteriore è formato da due sensori da 8 megapixel; quello posteriore è formato da due sensori da 16 megapixel e ha anche un flash LED. Entrambi i comparti supportano le riprese 3D, l’HDR in tempo reale e le riprese panoramiche.

Il comparto multimediale è poi arricchito dalla presenza dell’audio stereo che fuoriesce dai quattro altoparlanti (due per lato sui lati corti) e supporta il Dolby Atmos.

Per sfruttare appieno le potenzialità del tablet, che arriva nativamente con a bordo Android 13, è presente la suite di app targate Leia: in questo modo, gli utenti possono videochattare, guardare film, giocare, scattare foto e video, creare testo e immagini in 3D (grazie all’intelligenza artificiale generativa).

La suite Leia si completa poi con il Leia Appstore che include oltre 50 giochi 3D (di software house blasonate come Gameloft, Invictus, PlayChemy) e oltre 1200 scene 3D educative con l’integrazione Mozaic3D.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa dello ZTE nubia Pad 3D.

Materiali: alluminio (frame laterale, scocca posteriore), vetro (anteriore)

(frame laterale, scocca posteriore), (anteriore) Display: IPS LCD da 12,5” con risoluzione 5K (2560 x 1600 pixel, in 16:10) Frequenza di aggiornamento: 120 Hz Supporta la conversione dei contenuti da 2D a 3D in tempo reale

da con risoluzione (2560 x 1600 pixel, in 16:10) SoC: Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 660

(5 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 8 GB

Spazio di archiviazione: 128 GB (espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB)

(espandibile tramite scheda microSD fino a 1 TB) Fotocamera posteriore: doppio sensore da 16 MP con AF e flash LED Possibilità di creare contenuti in 3D con HDR

da con AF e flash LED Fotocamera anteriore: doppio sensore da 8 MP con AF Possibilità di creare contenuti in 3D con HDR

da con AF Audio: stereo (quattro altoparlanti), Dolby Atmos

(quattro altoparlanti), Connettività: Wi-Fi 6 (802.11 ax), Bluetooth 5.x , USB Type-C 3.1 , Pogo pin (connettore magnetico a 5 pin)

(802.11 ax), , , (connettore magnetico a 5 pin) Batteria: Li-Po da 9070 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 33 W

da con supporto alla ricarica rapida cablata a Sistema operativo: Android 13

Disponibilità e prezzo dello ZTE nubia Pad 3D

Il nuovo ZTE nubia Pad 3D è disponibile all’acquisto da oggi, 11 aprile 2023, anche in Italia attraverso il sito ufficiale del produttore cinese. Il tablet, disponibile nella sola colorazione Midnight Black e nella singola configurazione di memorie 8+128 GB, è proposto ad un prezzo di listino pari a 1299,00 euro.

Coloro che procederanno con l’acquisto da oggi e fino al prossimo 25 aprile, potranno usufruire di uno sconto pari a 50 euro e potranno risparmiare il 50% sul prezzo della cover in pelle vegana nubia Pad 3D protective case (acquistabile a 24,90 euro invece di 49,90 euro).

