Vi abbiamo parlato solo poche settimane fa di Nubia Z50s Pro, uno smartphone da non sottovalutare, e oggi ZTE ha annunciato il suo successore, Nubia Z60 Ultra, che promette prestazioni straordinarie in campo fotografico ma non solo. Il nuovo smartphone, protagonista di parecchie anticipazioni nei giorni scorsi, può contare sulla potenza esagerata garantita dalla piattaforma Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, su un’ottima batteria e su una scheda tecnica da vero top di gamma, che andiamo subito a svelare.

Caratteristiche di Nubia Z60 Ultra

Uno dei pezzi forti di questo dispositivo è indubbiamente lo schermo, un pannello realizzato da BOE di tipo OLED, con diagonale da 6,8 pollici, risoluzione di 2480 x 1116 pixel e frequenza di refresh a 120 Hz. Può inoltre contare su un touch sampling rate di 1.200 Hz, dimming a 2160 Hz, profondità colore a 10 bit, luminosità di picco di 1.500 nits e copertura del 100% della gamma colore DCI-P3. E al di sotto dello schermo troviamo un lettore di impronte digitali per garantire la sicurezza del dispositivo.

Sotto la scocca trova posto, come anticipato, la piattaforma Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm, con 8 GB di RAM LPDDR5X nel modello base, che salgono fino a `6 GB per il modello piĂš evoluto, e 256 GB di spazio di archiviazione di UFS 4.0 che può raggiungere 512 GB nel modello top. Per garantire un’autonomia ottima, almeno sulla carta, è stata scelta una batteria da 6.000 mAh con anodo in silicio/carbonio che consente di avere una maggiore capacitĂ senza incrementare il peso complessivo.

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza di Nubia Z60 Ultra, con una tripla fotocamera posteriore e una singola frontale. Partiamo proprio da quest’ultima, che vede l’impiego di un sensore da 16 megapixel posto al di sotto dello schermo, con un apposito chip per la gestione della porzione di schermo soprastante e un proprio motore di intelligenza artificiale.

Nella parte posteriore troneggia un sensore Sony IMX800 da 50 megapixel (f/1.59)con lunghezza focale di 18 mm, affiancato da un sensore da 50 megapixel (f/1.8) OmniVision OV50E con lunghezza focale 35 mm e lenti ultra grandangolari, insieme a un sensore OmniVision OV64B da 64 megapixel con sistema periscopico e zoom 3x. Tutti e tre i sensori possono contare sulla stabilizzazione ottica (OIS) e supportano la registrazione video in 4K a 120 frame al secondo.

Il sistema operativo è ovviamente Android 14 su cui gira My OS 14, mentre la connettivitĂ include dual SIM 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4, GPS a doppia frequenza, IR blaster, NFC per i pagamenti in mobilitĂ , doppio speaker, motore di vibrazione lineare sull’asse delle X e una porta USB-C (USB 3.1). Le dimensioni sono di 163,9 x 76,3 x 8,3 millimetri e 230 grammi di peso. Da sottolineare anche la certificazione IP68 per la resistenza ad acqua e polvere.

Prezzi e disponibilitĂ

Nubia Z60 Ultra è in vendita in tre varianti di memoria e nelle colorazioni bianca e nera, senza quindi la colorazione speciale Starry Night disponibile invece in Cina. Mancano anche le versioni con 24 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. In compenso ci sono sconti fino a 120 euro validi fino al 29 dicembre. Ecco i dettagli dei prezzi:

Fino al 29 dicembre potete utilizzare il coupon NUBIA256 per risparmiare 80 euro sull’acquisto della versione 12-256 GB, e il codice NUBIA512 per risparmiare 120 euro sull’acquisto del modello con 16-512 GB di memoria. Lo sconto è valido solo per chi pre ordina Nubia Z60 Ultra, fino al 28 dicembre, l’offerta scade infatti alle 13:00 italiane del 20 dicembre.