Anche YouTube Music, alla stregua di altri servizi di streaming musicali, permette il download di brani per l’ascolto offline. Tale funzionalità, però, è disponibile solo per applicazione per dispositivi mobili e non per la sua versione web, sebbene sia l’unica modalità di accesso da PC.

Settimana scorsa sono emersi segnali in merito al fatto che la versione web YouTube Music potrebbe iniziare a supportare i download offline. Infatti, tale funzionalità sta cominciando a essere implementata: alcuni utenti avrebbero visto apparire il pulsante download proprio dal sito di YouTube Music. All’interno dell’album o della pagina singola, pertanto, sarebbe possibile visualizzare un’icona di download situata tra la funzione “Salva nella libreria” e il menu di overflow a tre puntini.

Dopo aver premuto su download, gli utenti visualizzerebbero in basso a sinistra un indicatore di “Download in corso…” in modo da mostrarne l’avanzamento. In seguito, sarebbe possibile ottenere una nuova scheda Download nella pagina della libreria; gli utenti, così facendo, avrebbero modo di sfogliare liberamente podcast, playlist, brani e album.

Inoltre, la stessa piattaforma YouTube rileverebbe come “I download sono disponibili finché il dispositivo dispone di una connessione internet attiva almeno una volta ogni 30 giorni”. È importante specificare, però, che tale restrizione è piuttosto comune per i servizi di streaming. Il download di brani, in ogni caso, richiederà presumibilmente un abbonamento a YouTube Premium, anche se resta da vedere se sarà possibile scaricare i podcast.