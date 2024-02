Il servizio YouTube Music non dispone di un client desktop nativo, ma si affida a un’app Web progressiva (PWA). Ora sembra che il sito Web di YouTube Music stia per ottenere il supporto per i download offline.

Andando su music.youtube.com senza una connessione attiva, alcuni utenti sono riusciti a visualizzare la scheda “Download” all’interno della sezione “Raccolta” accessibile nella barra verticale a sinistra.

La descrizione informa che la musica e i podcast scaricati verranno visualizzati in questa sezione che presenta filtri per playlist, podcast, brani e album, inoltre è disponibile un collegamento alle impostazioni per i download che consente di eliminare i contenuti scaricati.

YouTube Music potrebbe offrire i download offline sul Web

Sembra un’esperienza simile a quella dei download offline disponibile su youtube.com, ma l’effettiva possibilità di download non è ancora disponibile nell’interfaccia utente e presumibilmente apparirà nel menu extra.

Il download di brani offline richiederà quasi sicuramente un abbonamento a YouTube Premium che offre anche altri vantaggi, tra i quali l’assenza della pubblicità.

Questa novità potrebbe essere stata introdotta già da un po’, tuttavia la possibilità di filtrare i podcast suggerisce che la funzionalità dovrebbe essere abbastanza recente.

Ultimamente è emerso che YouTube Music sta riprogettando la trasmissione dell’audio su Android e migliorando la sua interfaccia.

