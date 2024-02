Nothing Phone (2a), il nuovo smartphone economico dell’azienda, si appresta a fare il suo debutto globale in un evento che si terrà il prossimo 5 marzo. Del dispositivo sappiamo già quasi tutto grazie ai vari leak, ma c’erano ancora alcuni dubbi circa la presenza o meno dell’interfaccia Glyph che ha caratterizzato tutti gli smartphone del brand.

Nelle scorse settimane sono trapelate diverse immagini di Nothing Phone (2a), ma sebbene questi render mostrassero la classica interfaccia Glyph posta nella parte posteriore dello smartphone, alcuni ipotizzavano ancora che l’azienda avrebbe rinunciato a questa funzionalità per mantenere i costi.

Sul proprio profilo X ufficiale, Nothing ha messo a tacere qualunque dubbio postando un particolare video unboxing interamente in CGI di Nothing Phone (2a), che ci mostra lo smartphone nella sua interezza, compresa l’interfaccia Glyph in funzione nella parte posteriore. Rispetto al top di gamma Nothing Phone (2), che dispone di 11 luci LED, il fratellino più economico ne conterà soltanto 3, probabilmente per mantenere il costo del telefono più accessibile.

Dal video possiamo inoltre notare che l’interfaccia Glyph è posta attorno al modulo fotocamera e non nella totale interezza della back cover dello smartphone. Lo stesso modulo fotocamere ha subito un restyling rispetto ai modelli precedenti, con due sensori posti in orizzontale verso il centro, mentre la scocca resterà trasparente come da tratto distintivo di Nothing.

Tutto quello che sappiamo su Nothing Phone (2a)

Per quanto riguarda il resto delle specifiche tecniche di Nothing Phone (2a), il produttore ha già confermato la presenza del SoC MediaTek Dimensity 7200 Pro, processore a 4 nm realizzato per l’occasione assieme a TSMC e versione personalizzata del Dimensity 7200. Per quanto riguarda la memoria, lo smartphone dovrebbe arrivare nelle configurazioni 8+128 GB o 12+256 GB.

Il resto della scheda tecnica non è ancora stato confermato, ma le indiscrezioni vedono un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, mentre il modulo fotocamere dovrebbe essere composto da un sensore grandangolare e uno ultragrandangolare da 50 megapixel, accompagnati da un sensore da 32 megapixel per i selfie.

Se le indiscrezioni sui prezzi dovessero rivelarsi veritiere, infine, possiamo aspettarci un Nothing Phone (2a) decisamente più economico rispetto alla sua controparte top di gamma, con dei prezzi che partono da 349 euro per la versione con 8 GB di memoria RAM, fino ai 399 euro per la versione più pompata con 12 GB di memoria RAM.

