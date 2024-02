Novità interessanti per Nothing Phone (2a), il prossimo smartphone della giovane compagnia con sede a Londra. Nothing ha infatti annunciato quest’oggi quale processore sarà utilizzato a bordo del dispositivo in arrivo, progettato in collaborazione con MediaTek. In più, sono spuntate immagini in alta risoluzione che ci svelano il presunto design. Scopriamo tutto.

Nothing Phone (2a) con MediaTek Dimensity 7200 Pro

Grazie alle indiscrezioni dovremmo conoscere già diversi dettagli su Nothing Phone (2a), lo smartphone di fascia media in arrivo tra qualche giorno. In queste ore l’azienda si è sbottonata e ha confermato almeno una parte delle anticipazioni: il dispositivo sarà dotato di un processore personalizzato MediaTek Dimensity 7200 Pro, progettato proprio in collaborazione con la casa cinese e dotato di supporto alla connettività 5G.

Il SoC è stato realizzato per offrire le migliori prestazioni e al contempo bilanciare i consumi energetici. Sviluppato sulla più recente tecnologia a 4 nm di seconda generazione di TSMC, il processore di Nothing Phone (2a) sarà in grado di “svolgere qualsiasi attività con un’efficienza energetica e una velocità senza precedenti“; questo attraverso il chip a 8 core con velocità di clock fino a 2,8 GHz, abbinato a un massimo di 20 GB di RAM grazie alla tecnologia RAM Booster (fino a 12 + 8). Quest’ultima va sfruttare parte dello spazio di archiviazione come memoria RAM, in modo da aumentare la reattività nel multitasking.

Questo è tutto quello riferito da Nothing, anche se nei giorni scorsi sono trapelate ulteriori informazioni: lo smartphone in arrivo dovrebbe infatti offrire display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate fino a 120 Hz, doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP e sensore ultra-grandangolare da 50 MP, fotocamera anteriore da 32 MP e batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 45 W. La scorsa settimana sono spuntati pure i possibili prezzi per il mercato europeo.

Ecco il design di Nothing Phone (2a)

Se siete curiosi di saperne di più sul design dello smartphone, sappiate che sono appena saltate fuori immagini dettagliate e in alta risoluzione della colorazione Dark Gray grazie a SmartPrix e OnLeaks. I render che vedete qui sotto dovrebbero ritrarre in modo piuttosto preciso il nuovo componente della famiglia Nothing. Possiamo notare subito una parte anteriore caratterizzata da bordi sottili su tutti i lati, con angoli “morbidi” e foro per la fotocamera.

La parte posteriore offre un design diverso dagli altri modelli della gamma, con due obiettivi fotografici disposti orizzontalmente e più in basso, integrati in una sorta di “pillola” e circondati da un cerchio che occupa quasi l’intera metà superiore. Non mancano tre strisce luminose dell’interfaccia Glyph intorno a quest’ultimo, che dovrebbero risultare meno vistose rispetto a quelle dei modelli “principali”.

Nothing Phone (2a) sarà presentato ufficialmente tra due settimane, il 5 marzo 2024 alle 12:30, anche se non sappiamo ancora in quali Paesi debutterà fin da subito. Per ulteriori dettagli dovremo aspettare solo qualche giorno.

