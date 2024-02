Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le anticipazioni relative a Nothing Phone (2a), atteso nuovo smartphone di fascia media di Nothing.

A distanza di poche ore dalla comunicazione della data di lancio del device, in programma per il 5 marzo, arrivano nuove interessanti informazioni relative a quello che potrebbe essere il suo prezzo in Europa.

Ecco quanto dovrebbe costare Nothing Phone (2a) in Europa

Stando a quanto viene riportato da Dealabs, in Francia il nuovo smartphone di Nothing dovrebbe essere venduto a 349 euro nella versione con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione mentre il modello con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione dovrebbe essere venduto a 399 euro.

In entrambi i casi gli utenti dovrebbero avere la possibilità di scegliere tra due colorazioni, ossia quella nera e quella bianca.

Nel caso in cui tali prezzi venissero confermati anche per il nostro mercato, ci troveremmo di fronte ad uno smartphone molto meno costoso rispetto a Nothing Phone (2), lanciato in Italia la scorsa estate con prezzi a partire da 679 euro.

Ricordiamo che, sulla base delle varie indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Nothing Phone (2a) dovrebbe poter contare su un processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra, un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz, una batteria con supporto alla ricarica rapida a 45 W, una fotocamera frontale da 32 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate, una doppia fotocamera posteriore con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel e, dal punto di vista software, sull’interfaccia personalizzata Nothing OS 2.5 basata su Android 14.

Non ci resta altro da fare che attendere il 5 marzo per scoprire se Nothing Phone (2a) sarà da subito disponibile anche in Italia e quale sarà l’accoglienza che riceverà dagli utenti.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Nothing Phone (2)