Un paio di giorni fa sono trapelate delle immagini dettagliate in alta risoluzione della colorazione Dark Gray dell’imminente Nothing Phone (2a).

Ora sono emersi ulteriori render basati su CAD di questo smartphone, quindi dovrebbero essere particolarmente accurati dato che provengono direttamente da Nothing.

Le immagini trapelate mostrano Nothing Phone (2a) nelle due colorazioni bianco e nero

Come visto nei render precedenti, Nothing Phone (2a) presenta un design posteriore meno intricato con solo tre glifi attorno al modulo fotocamera, inoltre non sarà dotato di ricarica wireless.

La parte inferiore sembra una cover e non mostra componenti interni come Nothing Phone (2), tuttavia le fotocamere centrate dovrebbero evitare sia le dita sull’obiettivo che qualsiasi oscillazione quando il dispositivo poggia su un piano. In queste immagini si vede anche una schermata dello smartphone che tuttavia potrebbe essere solo rappresentativa.

Previous Next Fullscreen

Anche sui forum dell’azienda è apparsa una raccolta di render di Nothing Phone (2a). Le immagini sono le stesse di cui sopra.

Qualche giorno fa Nothing ha confermato che Nothing Phone (2a) sarà animato dal chipset MediaTek Dimensity 7200 Pro che potrà contare su 12 GB di RAM e altri 8 grazie alla tecnologia RAM Booster.

La società ha annunciato che Nothing Phone (2a) verrà lanciato in un evento online il 5 marzo, quindi mancano ormai un paio di settimane per vedere se le indiscrezioni emerse finora sono accurate.