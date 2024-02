Sul Google Play Store si fanno vedere alcuni piccoli ma interessanti cambiamenti, tra novità assolute, possibili “bug” e utili ritorni: l’applicazione sembra offrire in alcuni casi una seconda splash screen all’apertura, e al contempo introduce modifiche ad alcune schermate e allarga la disponibilità del selettore per gli screenshot. Andiamo a scoprire le novità più da vicino.

Piccole novità sul Google Play Store tra splash screen, screenshot e non solo

Come ormai dovreste aver notato, Google è sempre al lavoro per studiare, testare o implementare novità e perfezionamenti all’interno delle sue applicazioni. Quella di fatto più importante è senza dubbio il Google Play Store, che ci consente di scaricare tutte (o quasi) le applicazioni che utilizziamo sui nostri smartphone Android.

Come altre app, il Play Store ha integrato già da qualche tempo una splash screen, o schermata di avvio se preferite, che mostra per un istante l’icona del Play Store prima dell’effettiva apertura. Ebbene, alcuni utenti segnalano la presenza di una sorta di seconda splash screen, che consiste in un piccolo logo nell’angolo in alto a sinistra, posizionato sul lato opposto alla campanella delle notifiche e all’immagine di profilo dell’account.

Quando il caricamento dell’app si conclude, il logo viene sostituito dalla normale barra di ricerca a cui ormai siamo abituati. Considerando che non dovrebbe essere prevista una splash screen secondaria su Android, viene da pensare che possa trattarsi di un piccolo bug, ma potrebbe anche essere un primo indizio di qualche ulteriore cambiamento in fase di test.

Nel frattempo sembra si stia di nuovo allargando la distribuzione del selettore per gli screenshot all’interno delle pagine delle varie applicazioni, con un filtro che consente di visualizzare più rapidamente le schermate dell’app in base al tipo di dispositivo (un paio di esempi negli screenshot qui sotto). Abbiamo iniziato a conoscere questa novità già da diverso tempo, ma a quanto pare il rollout si sta allargando in questi giorni visto che le segnalazioni si moltiplicano. Si tratta di una funzionalità molto utile per visualizzare al volo l’aspetto delle app nel formato a cui siamo interessati, senza dover necessariamente perdere tempo a scorrere verso destra.

Non è finita qui, perché come segnalato da @Assembledebug le più recenti versioni del Play Store iniziano a mostrare qualche ulteriore piccola novità. A partire dalla 39.8 vengono segnalati cambiamenti nell’interfaccia di alcune schermate in sovrimpressione, come quella per l’installazione rapida delle app (tenendo premuto sulle stesse); modifiche pure all’interno delle pagine relative ai giochi, che sotto ai vari eventi eventualmente previsti possono integrare una sezione “Featured stories” per qualche suggerimento. Con la versione 39.9 il changelog parla anche della possibilità di installare una raccolta di app essenziali tutte in una volta: probabilmente torneremo sull’argomento più in là.

Per aggiornare il Google Play Store alla versione più recente potete recarvi nelle impostazioni dell’app, selezionare “Informazioni > Versione del Play Store > Aggiorna Play Store“. In alternativa, per fare più in fretta con le varie release potete scaricare e installare manualmente le nuove versioni ad esempio attraverso APKMirror, ma fate sempre attenzione alla fonte degli APK. Il nostro consiglio resta comunque quello di affidarvi ai canali ufficiali.

Leggi anche: Recensione Honor Magic6 Pro: autonomia strepitosa e fotografie uniche