Il Play Store di Google ospita app per vari tipi di dispositivi Android come smartphone, tablet, smartwatch, smart TV, Chromebook, tuttavia le schermate delle app per i diversi display dei dispositivi sono disponibili in un lungo carosello da scorrere.

Ora il Google Play Store sta per migliorare la visualizzazione degli screenshot in base al fattore di forma o al dispositivo.

Google Play Store permette di filtrare gli screenshot delle app in base al dispositivo

In pratica Play Store sta aggiungendo un carosello per i diversi fattori di forma che permette di filtrare gli screenshot in base al tipo di dispositivo. Ecco un paio di esempi.

Inoltre, sui tablet e sui Chromebook il Play Sore sta ottenendo anche una scheda “Nuovo” nella barra di navigazione che fondamentalmente è il feed “Offerte” che viene mostrato sugli smartphone.

I caroselli mettono in evidenzia contenuti editoriali, giochi in uscita, ebook, offerte di film e serie TV e altro, tuttavia trovano spazio anche annunci che promuovono app. Ecco un esempio.

Al momento queste novità non sono ancora disponibili per tutti gli utenti. Recentemente Google ha migliorato anche la sicurezza del Play Store evidenziando le app VPN più affidabili.

