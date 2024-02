L’app ChatGPT accoglie un’utile novità su Android a partire dalla versione 1.2024.052: stiamo parlando di un widget, che consente di accedere più rapidamente ad alcune delle funzionalità chiave del chatbot. Vediamo come si presenta e come aggiornare l’applicazione.

ChatGPT introduce un widget con l’ultima versione

L’app ufficiale di ChatGPT è disponibile sul Google Play Store dallo scorso agosto e consente di avere accesso alle varie funzionalità basate sull’intelligenza artificiale. Ricordiamo che ChatGPT è un modello di chatbot sviluppato da OpenAI, organizzazione che si occupa da diversi anni di intelligenza artificiale. Si tratta sostanzialmente di un concorrente di Google Gemini, arrivato successivamente e ora disponibile tramite app dopo il cambio nome da Bard.

Con la versione 1.2024.052 dell’app, disponibile a partire dalla versione beta, è stato introdotto un widget: come potete vedere nelle immagini qui sotto, consente di avere alcune scorciatoie per effettuare più rapidamente alcune richieste al chatbot: più precisamente include scorciatoie per inviare una query di testo, un’immagine, una registrazione vocale o iniziare una conversazione. Ovviamente le funzionalità che richiedono un abbonamento rimangono accessibili solo per gli abbonati. Aggiungere il widget alla schermata home è semplicissimo, esattamente come tutti gli altri della lista delle app, e di default è proposto nel formato 4×2.

Per averlo è necessario aggiornare l’app ChatGPT almeno alla versione 1.2024.052. Allo stato attuale, questa release è ancora in beta: per scaricarla dovete entrare a far parte del programma di test dell’app seguendo questo link, oppure potete scaricare e installare manualmente questa specifica versione passando da APKMirror. Per la normale installazione dell’applicazione è sempre disponibile il Google Play Store.

