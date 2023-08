Così come anticipato la scorsa settimana, l’applicazione ufficiale di ChatGPT è finalmente sbarcata su Android ed è disponibile nel Google Play Store.

Il team di OpenAI ha mantenuto la promessa e ha accontentato i tanti utenti Android che da tempo richiedono un’applicazione per sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale sui propri dispositivi mobile (fino ad oggi l’app ufficiale era disponibile soltanto per i device iOS).

Ricordiamo che ChatGPT è un modello di chatbot sviluppato da OpenAI e basato sul machine learning, una soluzione che nei primi mesi di quest’anno è divenuta pubblica, trasformandosi rapidamente in un vero e proprio fenomeno sociale, mettendo allo stesso tempo in risalto le enormi potenzialità offerte dai sistemi basati sull’intelligenza artificiale.

L’applicazione di ChatGPT sbarca su Android

Così come viene messo in risalto dal team di sviluppatori, l’applicazione ufficiale di ChatGPT è gratuita, sincronizza la cronologia degli utenti su tutti i loro dispositivi e mette a loro disposizione i miglioramenti più recenti del modello di OpenAI.

Chi deciderà di scaricare e installare l’applicazione di OpenAI potrà contare su un sistema di risposte istantanee, sulla possibilità di avere una sorta di consulenza personalizzata e su quella che può essere definita un’esperienza di “ispirazione creativa”.

In sostanza, ChatGPT potrà rivelarsi uno strumento utile sia in ambito lavorativo che per chi desidera avere un valido assistente per l’apprendimento.

Previous Next Fullscreen

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare l’applicazione di ChatGPT per Android potete sfruttare il seguente badge, che vi porterà direttamente nella pagina dedicata sul Google Play Store:

Nel mese di giugno ChatGPT ha fatto registrare la sua prima flessione per quanto riguarda il traffico generato e il lancio dell’applicazione ufficiale per Android dovrebbe aiutare OpenAI a tenere alto l’interesse per il suo servizio. Staremo a vedere.

Potrebbe interessarti anche: ChatGPT e il futuro dell’intelligenza artificiale, nel lavoro e nella quotidianità