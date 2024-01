Dopo diversi mesi di test, il team di sviluppatori di YouTube Music ha deciso che è arrivato il momento di implementare una modifica grafica dell’interfaccia di questa popolare applicazione.

Ci riferiamo, in particolare, al nuovo design del menu di overflow di Now Playing, che però per il momento è arrivato soltanto nella versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS.

Come cambia l’interfaccia di YouTube Music

Nei mesi scorsi la sezione Now Playing è stata riprogettata per aggiungere un carosello che consente agli utenti di avere accesso ad una serie di azioni comuni, come Mi piace/Non mi piace, i commenti, Salva nella playlist, Condividi, Scarica e Radio.

Si tratta di un insieme di funzionalità utili a cui è giusto dare la priorità ma è comunque necessario aprire il menu di overflow per la maggior parte delle opzioni e l’elenco è diventato via via più lungo con l’aumento delle feature di YouTube Music (come, ad esempio, il timer di spegnimento, l’eliminazione della coda e la visualizzazione delle informazioni aggiuntive dei brani).

Ebbene, per rendere più semplice agli utenti la selezione rapida di alcune funzioni, YouTube Music ora usa pulsanti di grandi dimensioni nella parte superiore del foglio per Riproduci dopo, Salva nella playlist e Condividi.

A seguire un confronto tra l’attuale interfaccia dell’app su Android e quella nuova di iOS:

Se allo stato attuale tale nuova interfaccia è stata riscontrata soltanto su iOS, probabilmente nel giro di qualche settimana dovrebbe iniziare ad arrivare anche nell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android. Basta avere un po’ di pazienza.

Se desiderate scaricare le varie versioni di YouTube Music man mano che vengono rilasciate, potete fare affidamento su APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link). L'app può essere scaricata anche dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

