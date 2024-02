Il team di YouTube Music sta rinnovando l’interfaccia che consente agli utenti di trasmettere l’audio in riproduzione su altri dispositivi.

Il nuovo approccio è molto più compatto e assomiglia alle impostazioni del lettore video dell’app YouTube.

L’app YouTube Music testa una nuova interfaccia di trasmissione dell’audio

Invece della finestra “Trasmetti a un dispositivo”, toccando il pulsante di trasmissione ora appare un foglio che elenca prima i dispositivi suggeriti e poi gli altri dispositivi.

Durante la trasmissione ora appare un foglio molto più compatto che indica solo su quale dispositivo viene riprodotto l’audio e un cursore del volume e non più la copertina e il pulsante riproduzione/pausa, poiché rimangono visibili nel lettore.

Questa modifica appare coerente visto che l’anno scorso YouTube Music ha spostato il pulsante “Trasmetti” sul miniplayer in modo permanente.

Questa riprogettazione del foglio di trasmissione in YouTube Music per Android è ancora in fase di sperimentazione e non è ancora stata ampiamente distribuita, tuttavia anche il nuovo menu a tre punti non è ancora stato completamente implementato.

Nei mesi scorsi la sezione Now Playing è stata riprogettata per aggiungere un carosello che consente agli utenti di avere accesso a una serie di azioni comuni, come Mi piace/Non mi piace, i commenti, Salva nella playlist, Condividi, Scarica e Avvia Radio.

