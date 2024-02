HONOR continua con la sua crescita sul mercato europeo: l’azienda cinese ha annunciato che per la prima volta da quando è diventata indipendente si è posizionata tra i primi cinque marchi di smartphone nel Vecchio Continente. Analizziamo qualche numero di questo periodo recente.

HONOR sorprende ed entra nella top 5 dei principali produttori in Europa

Come probabilmente saprete, HONOR ha fatto parte del gruppo Huawei per diversi anni, ma in seguito ai problemi insorti con il ban statunitense del 2019 nei confronti di quest’ultima, il marchio si è staccato diventando indipendente (nel corso del 2020). In questo modo ha potuto ricominciare a sfornare nuovi prodotti senza essere più costretta alle limitazioni imposte verso Huawei.

In questi anni il brand ha continuato a crescere, fino a raggiungere per la prima volta la top 5 dei principali produttori di smartphone in Europa. Questo è quanto sostiene la più recente ricerca di Canalys riguardante l’ultimo trimestre del 2023: in questo lasso temporale le spedizioni di smartphone in Europa hanno registrato un piccolo calo del 3% su base annua, ma HONOR ha mostrato una sorprendente crescita su base annua del 116%. Si è trattato dell’unico marchio ad aver raggiunto una crescita a tre cifre in questo periodo.

La presenza di più marchi concorrenti nel mercato degli smartphone Android è sicuramente un bene per tutti: la concorrenza offre maggiori scelte per i consumatori ed evita che i principali brand possano “adagiarsi sugli allori”. In questi ultimi anni HONOR sta anche proponendo dispositivi sulla fascia alta, che rappresentano quasi il 40% del mercato, senza dimenticare la fascia dedicata ai pieghevoli con HONOR Magic V2. Durante il 2024 si prevede una ripresa generale del mercato, e la casa cinese vuole porre l’attenzione sull’intelligenza artificiale e le funzionalità incentrate sull’utente.

Vi ricordiamo che tra un paio di giorni, più precisamente il 25 febbraio 2024, sarà presentato al Mobile World Congress il nuovo smartphone di punta HONOR Magic6 Pro. Potete già iscrivervi tramite il sito HiHonor per ottenere un coupon di 200 euro da sfruttare al lancio.

