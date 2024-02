Torniamo ad occuparci di Nothing Phone (2a), nuovo smartphone di fascia media che il produttore si prepara a lanciare sul mercato, protagonista di diverse indiscrezioni nelle ultime settimane.

Nelle scorse ore è arrivata la conferma della data di lancio a livello globale: il nuovo telefono di Nothing è atteso per martedì 5 marzo 2024, anche se l’esordio sul mercato in una prima fase potrebbe avere luogo solo in alcuni Paesi (come, ad esempio, negli Stati Uniti).

Le presunte principali caratteristiche di Nothing Phone (2a)

Ad occuparsi di Nothing Phone (2a) è stato in particolare il leaker Yogesh Brar su X, il quale ha non solo svelato la data del 5 marzo ma ha anche condiviso quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche del device.

E così il nuovo smartphone di fascia media di Nothing dovrebbe poter contare su un display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz e su un processore MediaTek Dimensity 7200 Ultra.

Per quanto riguarda il comparto imaging, frontalmente Nothing Phone (2a) dovrebbe vantare una fotocamera da 32 megapixel dedicata ai selfie e alle videochiamate mentre sulla parte posteriore dovremmo trovare una doppia fotocamera con un sensore primario da 50 megapixel e un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una batteria con supporto alla ricarica rapida a 45 W e, dal punto di vista software, l’interfaccia personalizzata Nothing OS 2.5 basata su Android 14.

Purtroppo al momento non è chiaro se la data del 5 marzo relativa al lancio globale riguardi effettivamente anche i mercati europei mentre negli Stati Uniti il nuovo telefono di Nothing dovrebbe arrivare al prezzo di 400 dollari, pari al cambio a circa 370 euro.

Nel corso delle prossime settimane dovremmo saperne di più, basta avere un po’ di pazienza.

