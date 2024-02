Creare un account per un’app o un gioco è un’operazione facile su Android, tanto quanto la loro disinstallazione, ma eliminare l’account creato per un’app non è altrettanto semplice.

In quest’ottica Google Play Store a breve metterà a disposizione degli utenti un modo più semplice per eliminare gli account delle app.

Google Play Store semplifica l’eliminazione dell’account di un’app

Tra le note sull’aggiornamento di sistema di febbraio 2024 rilasciato da Google è riportato che la versione 39.7 di Google Play Store consente agli utenti di richiedere più facilmente la cancellazione di dati e account di un’app cliccando su un collegamento diretto al sito dello sviluppatore.

Google ha informato gli sviluppatori l’anno scorso che le app che supportano la creazione di un account devono consentire agli utenti di eliminare sia l’account che i dati associati tramite un link accessibile all’interno della scheda dell’app presente nel Play Store.

Si tratta quindi di una modifica attesa da tempo che rappresenta un miglioramento per la privacy, anche se probabilmente sarebbe meglio se l’account e i dati venissero eliminati automaticamente quando si disinstalla l’app.

Per migliorare la privacy su Android l’azienda di Mountain View sta preparando anche una nuova funzionalità chiamata Storage Area Encryption che dovrebbe consentire agli utenti di creare delle aree di archiviazione accessibili soltanto dopo che il device è stato sbloccato.

