Se avete deciso di passare a TIM e state soltanto aspettando l’occasione giusta, questo popolare operatore potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: è disponibile nei negozi ufficiali, infatti, una nuova promozione che aumenta il traffico dati disponibile.

La promozione a cui facciamo riferimento riguarda le offerte TIM Power Iron New e TIM Power Supreme Easy New, soluzioni dedicate a chi desidera effettuare la portabilità del proprio numero da un altro operatore telefonico.

In particolare, per attivare tali offerte è necessario provenire da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), TM, Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile, NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

TIM offre più Giga ai nuovi clienti

Fino al 29 febbraio i nuovi clienti che attiveranno nei negozi TIM una di queste due offerte potranno contare su 50 Giga di traffico dati in più ogni mese senza costi aggiuntivi.

Iniziando da TIM Power Iron New, prevede un canone mensile di 6,99 euro (con addebito su credito residuo) e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga (inclusi i 50 Giga aggiuntivi) di traffico dati in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload.

TIM Power Supreme Easy New invece prevede un canone di 7,99 euro al mese (con addebito su carta di credito, carta prepagata o conto corrente) e mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 200 SMS verso tutti i numeri nazionali e 200 Giga (inclusi i 50 Giga aggiuntivi) di traffico dati 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload).

