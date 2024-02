Di tanto in tanto gli aggiornamenti possono portare anche dei problemi e un esempio recente è rappresentato da quanto è avvenuto con l’update di febbraio per OnePlus 11.

Nei giorni scorsi il team di sviluppatori del produttore cinese ha dato il via al rilascio che porta su OnePlus 11 l’interfaccia OxygenOS 14 e in Rete sono andate moltiplicandosi le segnalazioni degli utenti che lamentano dei problemi con l’app della fotocamera.

Nuovi problemi per la fotocamera di OnePlus 11

In particolare, alcuni utenti segnalano che le foto non vengono salvate mentre altri riscontrano che l’applicazione della fotocamera si blocca dopo aver scattato due o tre foto di seguito, in entrambi i casi con un evidente peggioramento dell’esperienza offerta.

Questi problemi non riguardano tutti i modelli e al momento non è facile stabilire quanto siano diffusi ma, stando alle segnalazioni, un certo quantitativo di utenti li ha già riscontrati e ciò è avvenuto dopo l’installazione dell’aggiornamento di febbraio.

Coloro che hanno ricevuto l’aggiornamento in questione e riscontrano dei problemi sono invitati a inviare una segnalazione al produttore, in modo da aiutare il suo team di sviluppatori ad individuare il problema rapidamente e a trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.

OnePlus non è l’unico grande produttore ad affrontare problemi con gli aggiornamenti e un esempio recente è rappresentato dagli smartphone Google Pixel, che con Android 14 hanno dovuto “combattere” con un bug relativo all’archiviazione mentre un altro esempio è quello che riguarda gli smartphone di Samsung e il supporto ad Android Auto.

Per i possessori di OnePlus 11 (per la cui recensione completa potete seguire questo link) che hanno riscontrato questi problemi la speranza è che il team di sviluppatori del produttore cinese riesca a implementare una soluzione in tempi rapidi, magari già con il prossimo aggiornamento mensile.

