Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra sono stati gli ultimi rappresentanti della specie: dopo di loro, la casa madre ha deciso di chiudere il capitolo Galaxy Note, facendone però sopravvivere lo spirito — e le funzionalità peculiari — nel modello Ultra della serie Galaxy S: ecco che quest’anno il produttore ha voluto elencare cinque valide ragioni per invogliare i possessori degli ultimi Note a passare al nuovissimo Samsung Galaxy S24 Ultra.

Da Samsung Galaxy Note 20 a S24 Ultra: 5 motivi per farlo

L’accoppiata composta da Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra era arrivata sul mercato nell’estate del 2020, dunque poco meno di quattro anni fa. Questi due modelli hanno scritto la parola fine sull’iconica serie Note, tanto cara ad appassionati e addetti ai lavori per le sue peculiarità — su tutte, la S Pen. Con la cancellazione della serie, comunque, Samsung non ha cestinato quanto di buono costruito negli anni, anzi ha deciso — come detto in apertura — di far sopravvivere l’essenza della serie Note nel Galaxy S Ultra di ogni generazione. Nel caso di specie, il nuovo modello di riferimento, come sapete, si chiama Samsung Galaxy S24 Ultra e — al pari dei suoi predecessori — è arrivato all’inizio del nuovo anno ma è già un serio candidato al premio di miglior smartphone dell’anno.

Ebbene, se avete ancora tra le mani un Galaxy Note 20, Samsung ha deciso di ricordarvi le cinque buone ragioni per passare al suo ultimo flagship, scopriamole.

Prima di tutto, se amate l’esperienza d’uso della S Pen, non potrete fare a meno di apprezzare la latenza ridotta del 68% rispetto al vostro Note 20 Ultra e la migliore esperienza complessiva resa possibile dal pannello del display di qualità superiore — parliamo di un Dynamic AMOLED 2X da 6,8 pollici con risoluzione QHD+, refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, Vision Booster e capacità di spingersi fino a 2.600 nits — e dal nuovo design dai bordi piatti, uniformi e più sottili.

Secondariamente, Samsung Galaxy S24 Ultra è arrivato sul mercato con la rinnovata One UI 6.1 con base Android 14 e una nuova esperienza d’uso che attribuisce un’importanza crescente all’intelligenza artificiale, che entra in gioco anche in Samsung Notes con lo strumento Note Assist: questo potente strumento permette di sintetizzare, formattare, tradurre e analizzare testi e documenti in maniera agevole. Ma l’AI entra in gioco anche in altre funzionalità come Cerchia e cerca e tante altre analizzate nelle sedi opportune. Tutte queste novità modernizzano e potenziano l’esperienza d’uso dello smartphone e non potranno mai essere sfruttate sui Galaxy Note 20: tali modelli, pur essendo ancora supportati a livello di patch di sicurezza, hanno smesso da tempo di ricevere nuove versioni di Android e della One UI.

Passando oltre, i quattro anni che separano i dispositivi comparati da Samsung si fanno sentire tutti in ambiti essenziali come prestazioni e comparto fotografico. La serie Galaxy S24 ha riportato in auge il dualismo Qualcomm-Exynos e il modello Ultra vanta uno Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, contro lo Snapdragon 865 degli ultimi Note. Questa potenza in più torna utile anche in gaming, rendendo possibile un’esperienza di gioco di tutt’altra caratura.

A livello fotografico, pur non avendo convinto del tutto il team di DxOMark, Samsung Galaxy S24 Ultra rappresenta comunque un netto passo in avanti rispetto ai Galaxy Note in discorso: la superiorità non si ferma all’hardware di nuova generazione, ma chiama ancora una volta in causa l’intelligenza artificiale, che sta alla base delle capacità del dispositivo in materia di zoom e Nightography e soprattutto rende possibile una funzionalità sbalorditiva come Generative Edit.

Le differenze, insomma, sono tante e marcate e d’altronde — visti gli anni che separano i contendenti — non potrebbe essere altrimenti. Possedete un Galaxy Note 20? Basteranno le motivazioni proposte da Samsung per convincervi a passare a Galaxy S24 Ultra? Ditecelo nei commenti.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy S24 Ultra