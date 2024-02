Sono mesi che Google è al lavoro su nuove funzionalità cross-device per Android, e in questi ultimi giorni stiamo assistendo a diversi passi avanti: dopo quanto abbiamo visto un paio di giorni fa, possiamo scoprire qualche dettaglio in più sulla funzione Call Cast grazie all’ultima beta dei Google Play Services.

Ecco come saranno le funzionalità cross-device di Android

Tra le funzionalità cross-device di Android che arriveranno in futuro, presumibilmente a partire dai Google Pixel, spiccano la possibilità di trasferire le chiamate da un dispositivo all’altro e di condividere la connessione a Internet con altri dispositivi. Un paio di giorni fa abbiamo iniziato a scoprire qualche dettaglio in più sull’interfaccia, e quest’oggi possiamo dare un’occhiata da vicino grazie alla più recente beta dei Google Play Services.

Con quest’ultima, Google ha aggiunto una pagina separata nelle impostazioni che include la funzione Call Cast (in precedenza chiamate “Call transfer”), che come detto consentirà di spostare le chiamate su altri device nelle vicinanze con lo stesso account Google. In base a quanto sappiamo, questa funzione potrebbe sfruttare la libreria Android Telecom Jetpack.

Nonostante le schermate che vedete qui sopra, condivise dal canale Telegram Google News, le funzioni Call cast e Internet sharing non risultano tuttora funzionanti. Nella registrazione video qui sotto possiamo vedere qualche ulteriore dettaglio sulle funzionalità, apparse sempre grazie all’ultima beta dei Play Services unita all’attivazione di alcuni flag (via GApps Flags & Leaks).

Considerando l’accelerata degli ultimi giorni, non è da escludere che il debutto possa avvenire nel breve periodo. Siamo sicuri che ritorneremo presto sull’argomento, ma nel frattempo potete verificare di disporre della più recente versione dei Google Play Services seguendo il badge qui sotto. Per installare la versione beta potete aderire al programma di test ufficiale seguendo questo link.

