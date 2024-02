Sono da poco emersi interessanti dettagli relativi alla cronologia di lancio di POCO X6 Neo e POCO F6. Ecco cosa possiamo aspettarci da questi smartphone Android.

Il noto informatore Yogesh Brar ha informato 91mobiles che lo smartphone POCO X6 Neo verrà lanciato in India entro marzo 2024.

POCO X6 Neo potrebbe essere Redmi Note 13R Pro

Secondo il leaker POCO X6 Neo sarà una versione rinominata di Redmi Note 13R Pro lanciato in Cina a novembre 2023, inoltre sarà l’ultimo smartphone della serie X del produttore per la prima metà del 2024. L’informatore ha aggiunto che POCO F6 verrà lanciato in India entro luglio 2024.

Se POCO X6 Neo sarà effettivamente Redmi Note 13R Pro rinominato, è molto probabile che gli smartphone avranno specifiche molto simili.

Possiamo dunque aspettarci che POCO X6 Neo offrirà un display OLED, un chipset MediaTek Dimensity 6080 abbinato a 12 GB di RAM e 256 GB di archiviazione e una batteria da 5.000 mAh.

Ecco la scheda tecnica di Redmi Note 13R Pro: