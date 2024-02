Gli smartphone pieghevoli sono stati dispositivi di nicchia per alcuni anni, ma finalmente, grazie alla commercializzazione di soluzioni meno costose, stanno divetando mainstream e da un po’ di tempo a questa parte di vocifera di un foldable di Samsung più economico e nelle scorse ore abbiamo scoperto il nome con il quale potrebbe essere identificato.

Samsung Galaxy Z Fold A o Galaxy Z Fold FE?

Sono lontani i tempi in cui gli smartphone pieghevoli sembravano quasi dei prototipi ed erano appetibili per pochissimi appassionati; i modelli di ultima generazione hanno raggiunto livelli di maturità notevoli (non vi sarete mica persi la nostra recensione di HONOR Magic V2?) e contestualmente la nascita e la diffusione dei pieghevoli nel formato a conchiglia ne ha avvicinato i prezzi a quelli dei top di gamma tradizionali, attirando così molti più potenziali acquirenti: lo scorso anno, era stata Motorola ad aprire le danze, affiancando al top di gamma Motorola RAZR 40 Ultra (ecco la nostra recensione) un più economico Motorola RAZR 40.

L’esempio della casa alata è destinato a non rimanere isolato: già da tempo si parla di un pieghevole Samsung meno costoso e negli ultimi giorni — insieme alle nuove voci su Samsung Galaxy Z Fold 6 — il discorso è stato riaperto: da una parte si è detto delle nuove tecnologie che potrebbero consentire al produttore sudcoreano di abbassare i prezzi dei pieghevoli, dall’altra pare che il primo pieghevole “economico” del marchio sia più vicino al lancio.

Stando a quanto riportato da Roland Quandt, tali dispositivi potrebbero essere identificati come serie Samsung Galaxy Z Fold A, anziché come Galaxy Z Fold FE. Se così fosse, la scelta di Samsung sarebbe quella di accostare tali dispositivi alla serie Galaxy A che presidia la fascia media, invece che ai “top di gamma economici” recanti l’acronimo FE nel nome. La fonte ha rivelato i numeri interni di alcuni dispositivi Samsung in arrivo, nella fattispecie:

SM-F741 sarebbe Samsung Galaxy Z Flip 6, indicato internamente come “B6”.

SM-F956 sarebbe Samsung Galaxy Z Fold 6, indicato internamente come “Q6”.

SM-X828 dovrebbe corrispondere a Samsung Galaxy Tab S10+.

Per fornire un contesto, è opportuno ricordare che già da qualche generazione a questa parte Samsung è solita utilizzare internamente le sigle B1/2/3/4/5 e Q1/2/3/4/5 rispettivamente per i modelli della serie Flip e per quelli della famiglia Fold.

In aggiunta a queste sigle, Quandt riferisce di aver letto il nome “Q6A“, che, sulla base di quanto riportato sopra, potrebbe corrispondere al pieghevole economico: Samsung Galaxy Z Fold A. Del resto, la scorsa estate Samsung aveva allontanato le voci sul prossimo lancio di pieghevoli Fan Edition, tuttavia aveva fatto delle importanti previsioni sul futuro della categoria dei pieghevoli attraverso le parole di Drew Blackard, Vice President of Mobile Product Marketing:

“I pieghevoli alla fine scenderanno di prezzo. Quest’anno ci siamo davvero concentrati sulla risoluzione dei punti deboli che abbiamo visto per la nostra attuale base di utenti pieghevoli. Con Fold, molto di ciò ha avuto a che fare con il renderlo più sottile, renderlo più leggero, elaborazione potente. E su Flip, questo è stato guidato attraverso la finestra flessibile e l’esperienza dello schermo di copertura. Quindi siamo concentrati sul continuare a perfezionare l’esperienza. Naturalmente, nel tempo, man mano che la tecnologia si evolve, continueremo a vedere l’innovazione e, si spera, a ridurne il prezzo in un momento futuro”.

Naturalmente queste sono pure e semplici indiscrezioni e congetture e come tali vanno trattate, tuttavia un dato è inconfutabile: se fino a qualche anno fa Samsung dominava incontrastata il mercato degli smartphone pieghevoli, negli ultimi tempi i concorrenti cinesi si sono fatti più agguerriti e hanno popolato il mercato di soluzioni tecnicamente impressionanti, tali da fare capire a Samsung che il tempo di cullarsi sugli allori è finito: il produttore sudcoreano deve darsi da fare, se intende proteggere un primato conquistato con merito.

Potrebbe interessarti anche: Recensione Samsung Galaxy Z Fold 5 e Recensione Samsung Galaxy Z Flip 5