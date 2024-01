Ormai è qualche anno che si vocifera dell’arrivo di un presunto smartphone pieghevole “economico” di Samsung, e questa potrebbe finalmente essere la volta giusta: secondo un nuovo report, il produttore starebbe pensando di fare breccia nell mercato cinese dei pieghevoli con una sorta di Samsung Galaxy Z Fold6 di fascia più bassa, da lanciare nella seconda metà del 2024. In aggiunta, è spuntata qualche interessante anticipazione su un presunto smartphone con schermo estensibile e sono usciti maggiori dettagli sul nuovo power bank da 20.000 mAh di Samsung. Facciamo un po’ d’ordine e andiamo a scoprire tutto.

In arrivo anche un Samsung Galaxy Z Fold6 “economico”?

Anche se non c’è ancora l’ufficialità, sappiamo che nel periodo estivo (probabilmente in agosto) saranno quasi certamente presentati Samsung Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 con un evento Unpacked. Naturalmente si tratterà di prodotti premium, con ulteriori affinamenti e miglioramenti rispetto alle generazioni precedenti, ma forse si sta avvicinando il momento del debutto di dispositivi meno costosi.

Giunti ormai alla sesta generazione (considerando già il modello in arrivo tra qualche mese), potrebbe essere finalmente arrivato il momento di proporre qualcosa di più abbordabile, anche se non possiamo aspettarci cifre eccessivamente basse. Secondo quanto riportato in Corea del Sud da The Elec, sembra che Samsung sia concentrata per aumentare le quote di mercato dei suoi pieghevoli nel mercato cinese, in modo da contrastare al meglio i prodotti Xiaomi, HONOR, OPPO e di altri marchi. Per fare questo, l’azienda starebbe valutando la possibilità di lanciare un Galaxy Z Fold6 di fascia più bassa, da portare al debutto sempre nella seconda metà del 2024.

La casa di Seoul starebbe anche lavorando per rendere il suo prossimo Z Fold più sottile, in modo da renderlo ancora più maneggevole e attrattivo agli occhi del pubblico. In effetti, come possiamo vedere nella tabella comparativa qui sotto, Galaxy Z Fold5 è uno degli smartphone pieghevoli più spessi (con i suoi 13,4 mm da chiuso e 6,1 mm da aperto), e uno dei più costosi, perlomeno in Cina (12.999 yuan).

Perché un Galaxy Z Fold più economico e non un Galaxy Z Flip? Probabilmente perché il prezzo di quest’ultimo viene ritenuto già sufficientemente competitivo. In effetti, soprattutto con gli street price e le varie offerte, il modello a conchiglia risulta acquistabile a cifre decisamente più abbordabili del “fratellone”.

Uno smartphone quadrato con schermo estensibile in questo brevetto

La tecnologia continua a evolversi, e dopo gli schermi pieghevoli potremmo vedere il debutto degli schermi flessibili ed estensibili. Come possiamo vedere nel nuovo brevetto Samsung segnalato da Website Rating in collaborazione con @xleaks7, il produttore sta lavorando a un sorprendente smartphone di forma quadrata dotato di uno schermo estensibile.

In particolare, il brevetto riguarda il modo in cui l’azienda sta affrontando le principali criticità di questo genere di soluzione, che includono la prevenzione dell’effetto ritorno elastico negli strati metallici degli schermi, della rottura dei pannello quando questo viene compresso nella forma curva e in generale i passi avanti da fare per migliorare la resistenza agli urti. Il dispositivo finale deve puntare a offrire qualcosa che non solo migliori l’esperienza utente, ma che risulti sufficientemente longevo e resistente per un utilizzo continuativo. Il brevetto parla di un pannello suddiviso in tre parti distinte, con un elemento di supporto e una porzione curva che contribuisce alla flessibilità e alla resistenza dello schermo stesso. Un apposito elemento verrebbe posizionato strategicamente per contrastare il sopra citato effetto di ritorno elastico.

In generale sembra che tutto questo possa costituire un passo avanti significativo nello sviluppo della tecnologia degli schermi flessibili ed estensibili. Naturalmente ci vorrà ancora del tempo prima di saperne di più a livello concreto, anche se in questi anni abbiamo già iniziato a vedere qualcosa in tal senso (e non solo brevetti). Per saperne di più sul nuovo brevetto di Samsung potete seguire questo link.

Ecco il prezzo del nuovo power bank Samsung da 20.000 mAh

Chiudiamo con qualcosa di decisamente più concreto: a breve distanza dal lancio dei Samsung Galaxy S24, il produttore sta infatti iniziando a proporre un nuovo accessorio. Si tratta di un power bank da 20.000 mAh con ricarica rapida da 45 W e con tripla porta USB Type-C. Vista la massima velocità di ricarica è un prodotto pensato prevalentemente per supportare i modelli più recenti, ma non solo quelli. La tripla porta USB-C permette anche una ricarica simultanea di tre dispositivi, ma non è presente la compatibilità con la ricarica wireless. Non manca un indicatore del livello di carica con luci LED, come possiamo vedere nelle immagini diffuse da Roland Quandt.

Il modello in questione, EB-P4520XU, ha iniziato a fare la sua comparsa in preordine presso alcuni rivenditori (come Mobile Fun nel Regno Unito, anche se con le immagini sbagliate) e viene proposto al prezzo di 59,99 sterline, corrispondenti a circa 70 euro al cambio attuale. Al momento ha fatto capolino solo la versione Beige, ma non è da escludere l’arrivo di una variante più scura.

Samsung non ha ancora annunciato ufficialmente il nuovo power bank, ma a questo punto immaginiamo che ciò avverrà nel giro di pochi giorni al massimo.

