Archiviata la presentazione degli ultimi smartphone pieghevoli del colosso coreano, si fa un gran parlare dei prossimi dispositivi della serie Fan Edition, di recente infatti abbiamo visto indiscrezioni varie sia riguardo Galaxy S23 FE che sui tablet Galaxy Tab S9 FE.

In molti probabilmente si saranno chiesti, considerando il prezzo dei pieghevoli del brand, se l’azienda possa avere tra i suoi piani di lanciare in futuro un Galaxy Z Fold FE o Z Flip FE; i colleghi di Tom’s Guide hanno intervistato Drew Blackard, Vice President of Mobile Product Marketing di Samsung, interrogandolo su vari argomenti tra cui anche la possibilità di vedere in futuro uno smartphone pieghevole nella serie FE. Vediamo cosa ha detto il dirigente.

Samsung preferisce concentrarsi sull’esperienza utente dei pieghevoli

Durante l’intervista menzionata in apertura, i colleghi hanno interrogato il dirigente Samsung su varie tematiche riguardanti Galaxy Z Fold5 e Galaxy Z Flip5, affrontando temi quali il design della cerniera, la crescente concorrenza, gli ostacoli all’adozione e altro.

La parte più interessante dell’intervista però, riguarda i possibili piani dell’azienda di lanciare in futuro uno smartphone pieghevole, Fold o Flip che sia, appartenente alla serie Fan Edition: questa serie è nota agli appassionati del settore per gli ottimi prodotti che offre, dispositivi che vantano alcune caratteristiche di punta delle controparti più blasonate ma che, complici alcune rinunce, vengono proposti ad un prezzo più accessibile.

Il dirigente Samsung non menziona espressamente nulla riguardo ad un possibile smartphone pieghevole della serie FE, ma si limita a fare una considerazione sul futuro calo di prezzo dei pieghevoli dell’azienda:

I pieghevoli alla fine scenderanno di prezzo. Quest’anno ci siamo davvero concentrati sulla risoluzione dei punti deboli che abbiamo visto per la nostra attuale base di utenti pieghevoli. Con Fold, molto di ciò ha avuto a che fare con il renderlo più sottile, renderlo più leggero, elaborazione potente. E su Flip, questo è stato guidato attraverso la finestra flessibile e l’esperienza dello schermo di copertura. Quindi siamo concentrati sul continuare a perfezionare l’esperienza. Naturalmente, nel tempo, man mano che la tecnologia si evolve, continueremo a vedere l’innovazione e, si spera, a ridurne il prezzo in un momento futuro.

Il colosso coreano è dunque più focalizzato sulla qualità dei propri dispositivi pieghevoli, piuttosto che sulla convenienza, tuttavia una volta perfezionata l’esperienza non è da escludere che la società possa voler ampliare il proprio parco prodotti.

Alla luce di quanto condiviso è improbabile che Samsung possa lanciare uno smartphone pieghevole della serie FE, almeno non nel breve periodo ma, con un po’ di pazienza, mano a mano che la tecnologia dietro questi prodotti diventerà più economica, anche i dispositivi dovrebbero essere venduti a prezzi più accessibili.

Potrebbe interessarti anche: Samsung gongola con i primi dati di vendita di Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5