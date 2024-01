Secondo le ultime notizie sembra che Samsung stia apportando alcune modifiche al modo in cui viene prodotto un componente cruciale degli smartphone pieghevoli, in modo da poter ridurre il prezzo dei suoi prodotti di questa categoria.

A far emergere questo dettaglio è il rapporto della pubblicazione sudcoreana TheElec, il quale afferma che Samsung Display utilizzerà un metodo diverso per produrre i pannelli OLED per i telefoni pieghevoli di quest’anno così da raggiungere un decisivo risparmio.

Samsung potrebbe riuscire a risparmiare sui display dei pieghevoli

Stando a quanto riportato il colosso sudcoreano starebbe valutando di utilizzare la stampa a getto d’inchiostro per realizzare le cornici dei nuovi pannelli, invece del processo di decorazione a micro-secco utilizzato fino all’anno scorso. Utilizzando la stampa a getto sarebbe possibile ottenere più cornici nello stesso lasso di tempo grazie a un approccio inverso nel taglio delle pellicole da cui vengono ricavate.

Il pannello è probabilmente uno dei componenti più costosi su uno smartphone pieghevole, quindi qualsiasi risparmio sui costi del display potrebbe dare a Samsung l’opportunità di ridurre il prezzo finale del prossimo Samsung Galaxy Z Fold6.

Tuttavia Samsung potrebbe scegliere di incrementare i propri margini di guadagno piuttosto che diminuire i prezzi di vendita, ma se gli smartphone pieghevoli iniziassero a diventare un po’ meno cari le vendite teoricamente potrebbero aumentare.

