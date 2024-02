Shortwave è un’app di posta elettronica che promette di gestire al meglio le email con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Attualmente è disponibile per gli account Gmail e Google Workspace e si propone come assistente AI per la gestione della posta elettronica.

Lo strumento permette di creare istantaneamente bozze personalizzate utilizzando Ghostwriter, la tecnologia AI che impara come l’utente scrive, inclusi la sua voce e il suo stile.

Shortwave sembra il successore di Google Inbox

Shortwave è in grado di creare sommari e come Google Inbox raggruppa in modo intelligente le email correlate in gruppi per l’elaborazione in batch, inoltre permette di definire degli orari per la consegna della posta, bloccare i mittenti indesiderati e annullare l’iscrizione ai siti Web con un solo clic.

L’app consente di applicare etichette intelligenti, ottimizzare le notifiche push, abbattere le barriere linguistiche, creare query efficaci per trovare immediatamente le email e aggiungere qualsiasi mittente, etichetta o ricerca come preferito per accedervi in un attimo.

Infine l’app mette a disposizione dei temi, incluso quello scuro, inoltre supporta la sincronizzazione con Gmail, permette di annullare le azioni e gestisce facilmente account multipli.

L’app Shortwave è disponibile per Android gratuitamente ed è reperibile nel Play Store di Google attraverso il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è richiesto Android 11 o versioni successive.

