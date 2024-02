Microsoft Edge, il browser sviluppato da Microsoft basato su Chromium, si appresta a ricevere un importante aggiornamento per la versione Android che lo renderà più completo e competitivo. Stando a quanto emerso nelle ultime build preliminari, presto Edge permetterà di installare estensioni anche sui dispositivi mobili, una funzionalità finora appannaggio esclusivo della versione desktop.

Si tratta di una novità davvero interessante che avvicina l’esperienza mobile a quella desktop e che potrebbe attirare senza ombra di dubbio nuovi utenti. Ad oggi sono pochi i browser su Android che supportano le estensioni, quindi Edge si inserisce in un settore di nicchia ma potenzialmente strategico.

La possibilità di installare e utilizzare le estensioni su Microsoft Edge per Android è in arrivo

La nuova funzionalità è stata individuata per la prima volta nella build 123 di Microsoft Edge, che dovrebbe arrivare nel canale beta verso fine febbraio per poi essere rilasciata in versione stabile probabilmente entro marzo. Il supporto alle estensioni deve ancora essere perfezionato e al momento è nascosto dietro un’opzione sperimentale, ma i primi test sembrano estremamente promettenti.

Pare infatti che alcune popolari estensioni come Dark Reader, Global Speed e uBlock Origin siano già del tutto compatibili con Microsoft Edge per Android. Abilitando l’opzione dedicata, infatti, fa la sua comparsa una sezione chiamata “Estensioni Beta” all’interno del menu del browser, da cui è possibile cercare e installare i componenti aggiuntivi desiderati, proprio come avviene nella versione desktop del browser.

L’implementazione delle estensioni su mobile potrebbe aprire scenari interessanti per il futuro di Edge e non solo. Essendo basati sullo stesso codice Chromium, i lavori fatti da Microsoft potrebbero tradursi in miglioramenti anche per il browser del colosso di Mountain View, Google Chrome, che al momento non supporta estensioni su Android ma che potrebbe spingere Google a seguire le orme del rivale e imporsi sulla concorrenza anche da quel punto di vista.

It will be possible to install extensions in Edge for Android!:https://t.co/18lG5nYyad pic.twitter.com/Sj744tPo6z — Leopeva64 (@Leopeva64) January 31, 2024

Di fatto, se questa funzione dovesse fare il suo debutto ufficialmente anche in versione stabile, Microsoft Edge sarebbe tra i pochi browser per dispositivi mobili con supporto alle estensioni, assieme a Kiwi Browser, Firefox e Samsung Internet Browser (sebbene quest’ultimo permette di installare solo alcune estensioni, risultando così piuttosto limitato sotto questo aspetto). Come già anticiapato, Chrome è il grande assente da questa lista, quindi l’iniziativa di Microsoft potrebbe spingere Google a colmare il divario per non restare indietro.

Non resta che attendere il rilascio pubblico della feature per provarla con mano. Se le premesse saranno mantenute, Microsoft Edge compirà un deciso passo in avanti verso la parità tra mobile e desktop, che garantirebbe senza ombra di dubbio un’esperienza più completa a tutti gli utenti Android che hanno deciso di dare fiducia al browser del colosso di Redmond. Si tratterebbe, quindi, di una mossa decisamente furba e coraggiosa che potrebbe cambiare gli equilibri sul fronte dei browser mobile. Staremo a vedere come si evolverà il settore dei browser per dispositivi mobili nei prossimi mesi, e se questa importante implementazione sarà in grado di rimescolare le carte e garantire maggiore competitività in un settore ormai cannibalizzato, sia su desktop che su mobile, dal popolare browser di Google.

