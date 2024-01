Samsung Internet Browser si aggiorna in queste ore sul Galaxy Store alla versione 23.0.8.2 e introduce qualche cambiamento nell’aspetto della schermata iniziale. Dopo l’update possiamo notare le varie sezioni con un tocco in più di Material e la comparsa dell’immagine del profilo del Samsung Account: scopriamo le novità più da vicino.

Samsung Internet Browser si aggiorna con novità per la schermata iniziale

Mentre siamo ancora in attesa di provare la versione per PC, che ha debuttato qualche mese fa sul Microsoft Store a partire dalla Corea del Sud ma non ha ancora raggiunto il nostro Paese, Samsung Internet Browser si aggiorna su Android alla versione 23.0.8.2 iniziando dal Galaxy Store (lo stesso update dovrebbe raggiungere il Google Play Store a breve). Le novità non riguardano solo i nuovi arrivati, Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra, ma sono disponibili per tutti tramite aggiornamento (o perlomeno per i dispositivi della casa sud-coreana).

Come potete vedere nello screenshot qui in basso, ora l’apprezzato browser di Samsung offre una schermata iniziale più moderna, con un tocco in più di Material: le varie sezioni sono separate in modo più netto (resta sempre la possibilità di scegliere tra le pagine più visitate o le ultime notizie) e sono accompagnate dalla comparsa dell’immagine del profilo del Samsung Account in alto a destra (sulla barra di ricerca e degli indirizzi).

Premendo su quest’ultima viene aperta una schermata dedicata proprio all’account Samsung, la stessa a cui possiamo accedere attraverso le impostazioni dello smartphone Samsung: al suo interno possiamo visualizzare le informazioni sul profilo, aggiornare l’immagine, consultare l’elenco dei dispositivi associati, le impostazioni relative alla privacy, accedere a varie app e funzioni (come Samsung Cloud e Samsung Pass) e non solo. L’immagine del profilo appare solamente quando la barra è vuota: iniziando la digitazione o mentre siamo all’interno di un sito, la stessa ritorna come prima.

La nuova versione di Samsung Internet Browser non sembra offrire ulteriori novità, almeno per quanto riguarda quelle visibili. L’aggiornamento è disponibile sul Galaxy Store: potete tenere premuto sull’icona di quest’ultimo e selezionare “Aggiorna applicazioni” per controllare. Nel caso non vi fosse ancora apparso e abbiate fretta di passare alla nuova versione, potete passare da APKMirror e installare manualmente l’APK. Vi lasciamo anche il badge per verificare attraverso il Google Play Store.

Leggi anche: Le offerte di lancio per acquistare subito un Samsung Galaxy S24