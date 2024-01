Di tanto in tanto, Google decide di fare fuori uno dei suoi progetti e mette in pratica le sue decisioni senza dare troppe spiegazioni agli utenti: l’ultima vittima del team di Mountain View sembra essere la raccolta di sfondi satellitari “Earth View”, che dall’oggi al domani è sparita dalla circolazione, per lo meno in parte.

Nella fattispecie, è il sito web dedicato alla raccolta di tutti questi sfondi satellitari e per Chromecast ad essere stato chiuso: nel momento in cui scriviamo risulta impossibile da raggiungere. Come molti di voi sapranno, questa raccolta di immagini spettacolari è disponibile da diversi anni tramite l’app Google Sfondi per dispositivi Android: la raccolta era stata creata sfruttando gli apprezzamenti riscossi dall’app Google Earth e ve ne avevamo parlato per la prima volta addirittura nel 2015.

A beneficio degli utenti più curiosi, Big G metteva a disposizione anche un intero sito web dedicato ad Earth View, che permettava di eseguire comodamente il download degli sfondi desiderati — in aggiunta agli sfondi già impostabili in app —, ed un’estensione per Chrome che prende il posto della pagina Nuova scheda predefinita.

Ebbene, stando alle numerose segnalazioni apparse in rete, il sito web qui linkato non è più raggiungibile già da alcuni giorni; di contro, l’estensione poc’anzi descritta risulta ancora disponibile al download sul Chrome Web Store, a dispetto dell’apparente decisione di Google di chiudere il progetto, tuttavia offre accesso ad un unico sfondo. Beninteso, i tanto apprezzati sfondi satellitari sono ancora disponibili tramite l’app Google Sfondi — che potete scaricare dal Google Play Store tramite il seguente badge.

