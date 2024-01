WINDTRE sta procedendo per gradi ad applicare una rimodulazione tariffaria ad alcuni clienti di telefonia mobile, dopo aver già informato un primo gruppo di utenti a novembre dello scorso anno.

In questi giorni, la compagnia telefonica ha inviato nuovi SMS ad un ulteriore scaglione di clienti con offerte prepagate che includono traffico dati, annunciando le imminenti modifiche contrattuali.

La rimodulazione di WINDTRE sta entrando in vigore, ma è possibile evitarla

Nel messaggio SMS personalizzato di cui sopra vengono illustrati nel dettaglio i cambiamenti previsti per ciascun cliente, in base all’offerta attualmente attiva sulla propria linea. Si tratta, in sostanza, di una rimodulazione in due tempi distinti.

In prima battuta, a partire dal 15 febbraio 2024 è previsto per questo nuovo gruppo di utenti un incremento del bundle di Giga mensili inclusi nell’offerta. Tale aumento può variare da un minimo di 30 Giga fino ad arrivare, in alcuni casi, a prevedere Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

Ad esempio, per chi attualmente ha un’offerta che include 50 Giga, il nuovo bundle sarà di 100 Giga al mese, mentre chi già aveva 100 Giga passerà ad averne 200 al mese. L’aumento dei Giga avverrà in automatico, senza alcun costo aggiuntivo per il cliente.

In seconda battuta, a partire dal 1° aprile 2024 è previsto anche l’aumento del costo mensile dell’offerta mobile, che si traduce in un costo aggiuntivo di 2 euro al mese rispetto al prezzo attualmente in vigore. Va precisato che questo incremento di 2 euro si applicherà sia agli utenti che hanno metodo di pagamento Easy Pay sia a chi ha attivo l’addebito su credito residuo.

Nel caso di offerte che includono Giga illimitati, WINDTRE provvederà prima alla disattivazione di eventuali opzioni dati aggiuntive a pagamento, in modo da assorbirne i costi e far risparmiare il cliente.

Nella comunicazione ai clienti WINDTRE motiva tali modifiche contrattuali evidenziando la necessità di investire costantemente nel potenziamento della propria rete mobile, con l’obiettivo dichiarato di migliorarne le performance e fornire ai clienti una connessione sempre più veloce e stabile.

Inoltre, fa generico riferimento ad “esigenze di mercato” che renderebbero necessario rimodulare le offerte attuali. Non viene invece menzionata l’applicazione della discussa clausola ISTAT, che WINDTRE sta progressivamente inserendo nei contratti per legare l’evoluzione dei prezzi all’inflazione.

Di seguito trovate il messaggio completo che alcuni utenti hanno ricevuto nel corso di queste ore:

Modifiche contratto. Per esigenze di mercato la tua offerta SUPER Easy Pay varia: dal 15/02 i GIGA raddoppiano a 200 GIGA/mese e dal 1/04 il costo aumenta di 2E/mese. Oppure puoi scegliere un’offerta Plus con i tuoi attuali costi e contenuti ma con 1GB/mese in piu’, a partire dal 9/04, per il disturbo e senza costi aggiuntivi. Per avere Plus invia OPTIN con SMS gratis al 40400 entro il 29/02. Per ogni esigenza vai nei negozi WINDTRE o chiama il 159. Recesso senza costi entro 60gg con racc. A/R, PEC, 159, sito, negozi WINDTRE. Info: windtre.it/rtinfo5

Come evitare la rimodulazione WINDTRE e risparmiare 2 euro al mese

Ad ogni modo, gli utenti coinvolti da questo nuovo scaglione di rimodulazione hanno la possibilità di evitare l’aumento di 2 euro al mese del costo dell’offerta. L’alternativa è molto semplice: è possibile optare per l’attivazione di un’offerta denominata Plus che, a fronte degli stessi costi e contenuti attuali, prevede un bonus extra di 1 Giga o 50 SMS ogni mese, senza ulteriori costi aggiuntivi.

Per attivare questa offerta Plus basta che il cliente invii un SMS gratuito con scritto “OPTIN” al numero 40400 entro la data indicata da WINDTRE nell’SMS informativo ricevuto, che in genere è di 2-3 settimane. Così facendo, il cliente riceverà comunque l’aumento di Giga gratuito a partire dal 15 febbraio, ma eviterà il successivo incremento di 2 euro al mese del costo dell’offerta.

Va comunque sottolineato che, per chi non ha intenzione di seguire una delle due strate testé menzionate, WINDTRE offre comunque la possibilità di esercitare il diritto di recesso gratuito entro 60 giorni dalla ricezione via SMS dell’informativa su questa rimodulazione.

Il recesso può essere richiesto inviando apposita comunicazione tramite raccomandata A/R, PEC, Area Clienti del sito WINDTRE, nei punti vendita dell’operatore o chiamando il 159. In caso di recesso è consigliabile indicare anche come comportarsi con l’eventuale rateizzazione di un prodotto abbinato al contratto, ad esempio uno smartphone acquistato a rate. Per comodità, di seguito elenchiamo i vari metodi disponibili ai clienti che vogliono esercitare il diritto di recesso:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

inviando una PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

presso un punto vendita WINDTRE

chiamando il 159

attraverso il sito WINDTRE compilando l’apposito Modulo disponibile nella sezione Moduli utili-mobile

Per il momento non sono disponibili altre informazioni utili relative a questa rimodulazione dell’operatore. Bisognerà vedere nei prossimi mesi se dopo questi primi scaglioni la rimodulazione verrà estesa anche ad altri clienti WINDTRE.

