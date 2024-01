Nelle ultime ore l’operatore telefonico WINDTRE ha ufficialmente chiuso i suoi piani e le sue opzioni tariffarie che prevedevano meccanismi di autoricarica, come Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS, opzioni e tariffe derivanti dall’ex brand Wind e rimaste attive per alcuni clienti. Vediamo i dettagli.

WINDTRE dismette alcune opzioni che prevedevano l’autoricarica

Come anticipato in apertura, l’operatore WINDTRE ha deciso di interrompere alcune opzioni tariffarie che prevedevano meccanismi di autoricarica: nello specifico si tratta di Be Wind, Pieno Wind e Pieno SMS, che permettevano di ottenere del credito bonus in base al traffico ricevuto da altri operatori, diversi da WINDTRE e Very Mobile.

C’è però da fare una distinzione tra le opzioni menzionate, se da un lato infatti Pieno Wind e Pieno SMS vengono definitivamente disattivate, il piano tariffario Be Wind rimane ancora disponibile ma senza i meccanismi di autoricarica, ciò consentirà agli utenti di continuare ad utilizzare la tariffa a consumo prevista. Per quanto riguarda i piani definitivamente disattivati, che prevedevano un costo variabile, WINDTRE ha previsto l’eventuale restituzione dell’importo pagato e non utilizzato entro il 29 Febbraio 2024; inoltre alcuni clienti potrebbero ricevere uno sconto sul prezzo dell’offerta valido per sei mesi (l’operatore ha già contattato nelle scorse settimane i clienti interessati).

Per quel che concerne il credito bonus accumulato dagli utenti fino al 22 gennaio 2024, questo potrà essere utilizzato fino al 15 Dicembre 2024, per poi decadere senza poter essere recuperato; il credito in questione non è trasferibile né monetizzabile e non può essere speso per acquisti VAS o App Store o per effettuare chiamate o inviare SMS verso numeri a tariffa speciale.

WINDTRE giustifica la dismissione dei piani tariffari sopra menzionati, nonché la disattivazione dei meccanismi di autoricarica asserendo che la pratica è stata effettuata “alla luce della esigenza di sostenibilità economica emersa in seguito alla variazione strutturale dei costi” e per “consentire a WINDTRE di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”.

È bene infine specificare che, trattandosi di modifiche unilaterali al contratto in essere, i clienti hanno comunque facoltà di esercitare il diritto di recesso senza incorrere in penali o costi di disattivazione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione via SMS da parte dell’operatore; per farlo è sufficiente inviare una comunicazione all’operatore con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti metodi:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI

inviando una PEC a servizioclienti159@pec.windtre.it

presso un punto vendita WINDTRE

chiamando il 159

attraverso il sito WINDTRE compilando l’apposito Modulo disponibile nella sezione Moduli utili-mobile

Potrebbe interessarti anche: le migliori offerte telefoniche