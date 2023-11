Brutte notizie per alcuni clienti WINDTRE: il popolare operatore telefonico, infatti, ha in programma una rimodulazione che entrerà in vigore all’inizio del prossimo anno.

A renderlo noto è lo stesso operatore sul sito ufficiale, ove precisa che gli utenti beneficeranno di un incremento del quantitativo di traffico dati disponibile ma dovranno accettare un aumento di 2 euro del canone mensile.

La nuova rimodulazione di WINDTRE

Così come viene spiegato dall’operatore, “Per i clienti interessati dalla variazione, le offerte avranno un incremento del contenuto di GIGA, da un minimo di 30 GIGA fino a GIGA Illimitati alla massima velocità disponibile con la Rete e un incremento del costo mensile di 2 euro al mese“. WINDTRE aggiunge che “I benefici saranno disponibili progressivamente a partire dal 12 dicembre 2023, mentre il costo mensile sarà adeguato a partire dai rinnovi successivi all’11 gennaio 2024“.

I clienti interessati da questa rimodulazione saranno avvisati attraverso un apposito SMS informativo e potranno scegliere in alternativa “un’offerta Plus con i propri attuali costi e contenuti, ma con un’integrazione di contenuto per il disturbo arrecato al cliente e senza alcun costo aggiuntivo”. Per avere l’offerta Plus gli utenti dovranno inviare il testo OPTIN con un SMS gratuito al numero 40400 entro la data indicata nel messaggio ricevuto.

Se vi state chiedendo quale sia la ragione di tale rimodulazione, ecco cosa dice al riguardo WINDTRE:

WINDTRE investe di continuo nel miglioramento della propria Rete con l’obiettivo di offrire ai clienti una connessione sempre più affidabile e veloce. Per questa ragione e per esigenze di mercato, alcune offerte saranno modificate […].

Gli utenti interessati da questa rimodulazione possono esercitare il Diritto di Recesso senza penali né costi di disattivazione entro 60 giorni dalla comunicazione via SMS. In tal caso sarà necessario inviare una comunicazione con causale di recesso “modifica delle condizioni contrattuali” attraverso uno dei seguenti canali:

lettera raccomandata A/R all’indirizzo Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO (MI)

via PEC, scrivendo a servizioclienti159@pec.windtre.it

presso un punto vendita WINDTRE

con una chiamata al 159 per acquisire la richiesta accertando la propria identità

sul sito ufficiale, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione Moduli utili-mobile

