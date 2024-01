L’era delle eSIM si avvicina e quindi le schede fisiche sono destinate a essere sostituite da quelle digitali che risultano integrate all’interno dei dispositivi e associate con la semplice scansione di un codice QR. Probabilmente in vista del nuovo standard, ora sembra che Google abbia introdotto il suo strumento di trasferimento eSIM per Android annunciato al MWC 2023.

Le eSIM sembrano essere trasferibili tra più dispositivi Android

Un utente che stava configurando uno smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra ha notato che gli veniva offerta la possibilità di trasferire la propria eSIM dal suo LG V60 ThinQ scansionando un codice QR. La stessa cosa si è verificata tra Google Pixel 8 Pro e Galaxy S24 Ultra e viceversa, quindi questa possibilità ora non sembra più limitata ai dispositivi Samsung Galaxy.

Questo suggerisce che Google potrebbe aver iniziato a lanciare lo strumento di trasferimento eSIM per Android annunciato al MWC 2023. Tuttavia sembra che questa novità sia supportata solo sulla One UI 6.1 per i dispositivi Samsung e per il momento sembra funzionare solo con le eSIM dell’operatore T-Mobile.

Uno strumento che permette di trasferire facilmente la propria eSIM su qualsiasi dispositivo Android sarebbe molto pratica, quindi possiamo sperare che diventerà disponibile più ampiamente quanto prima. A metà giugno Iliad ha lanciato le sue eSIM e recentemente ha ampliato l’elenco dei dispositivi compatibili.