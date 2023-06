Iliad lancia ufficialmente le eSIM, che possono essere richieste sia dai nuovi sia dagli attuali clienti. Nei giorni scorsi l’Amministratore Delegato Benedetto Levi aveva anticipato che le SIM virtuali sarebbero arrivate molto presto, e così è stato: andiamo a scoprire come funzionano le eSIM Iliad e come richiederle.

Le eSIM Iliad sono disponibili: ecco come richiederle

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, le eSIM sono in pratica la versione virtuale delle SIM tradizionali: contrariamente a queste ultime, le eSIM risultano integrate all’interno dei dispositivi attraverso un circuito saldato e sono associate allo smartphone con la scansione di un codice QR. I vantaggi sono costituiti dal minore spazio occupato a bordo degli smartphone e dal risparmio di materiali plastici, che contribuisce a salvaguardare l’ambiente. In più si va a eliminare il rischio di perdere la SIM o danneggiarla durante il passaggio da un dispositivo all’altro.

Le eSIM Iliad sono disponibili da oggi sia per i nuovi sia per i già clienti, con tutte le offerte dell’operatore:

i nuovi clienti possono richiedere la eSIM attraverso l’apposita opzione in fase di sottoscrizione dell’offerta; il costo di attivazione è lo stesso di quello della SIM tradizionale, ossia di 9,99 euro

possono richiedere la eSIM attraverso l’apposita opzione in fase di sottoscrizione dell’offerta; il costo di attivazione è lo stesso di quello della SIM tradizionale, ossia di i già clienti possono richiederla attraverso l’Area Personale, nella sezione “La mia offerta“: gratuitamente (in promozione) se hanno un’offerta da almeno 9,99 euro al mese, altrimenti a 9,99 euro.

Per installare la eSIM Iliad sullo smartphone è necessario seguire le istruzioni dell’operatore, inquadrando il codice QR e inserendo il codice segreto ricevuto dopo l’attivazione. Come una SIM tradizionale, anche la eSIM può essere trasferita da un dispositivo all’altro (se compatibili): basta disinstallarla dal vecchio e riutilizzare il codice QR (reperibile nell’Area Personale o nella e-mail di sottoscrizione) sul nuovo.

Le eSIM Iliad sono disponibili da oggi sul sito ufficiale, presso le Simbox presenti nei 38 Flagship Store, in tutti gli Iliad Corner o chiamando il servizio clienti 177. Per maggiori informazioni è possibile fare riferimento alla pagina dedicata del sito dell’operatore. Ricordiamo che oggi è l’ultimo giorno per attivare l’offerta Iliad FLASH 200, che include chiamate illimitate, SMS illimitati e 200 giga di Internet in 4G/5G a 9,99 euro al mese. Il prossimo passaggio sarà il VoLTE?

