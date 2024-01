Sappiamo che con i Samsung Galaxy S24 il produttore non ha apportato grossi stravolgimenti rispetto ai modelli precedenti, nemmeno per quanto concerne il comparto fotografico. Naturalmente gli smartphone di quest’anno hanno introdotto alcuni cambiamenti e miglioramenti, ma forse ce ne sono più di quanto ci aspettassimo. Vediamo di che si tratta.

Immagini più naturali con le fotocamere dei Samsung Galaxy S24

Uno dei cambiamenti maggiori nel comparto fotografico dei modelli di quest’anno riguarda Galaxy S24 Ultra, che rispetto a Galaxy S23 Ultra offre un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x invece di un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 10x. Al suo fianco abbiamo sempre un sensore principale da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, ma i cambiamenti potrebbero essere maggiori di quanto ci aspettassimo.

Naturalmente i numeri non vogliono dire tutto, come hanno dimostrato più volte Google con i suoi Pixel (e la stessa Samsung), e gli algoritmi e il software in generale giocano sempre di più un ruolo fondamentale per migliorare la qualità degli scatti. Come fatto notare da 9to5Google, con la serie Galaxy S24 pare che Samsung abbia introdotto qualche cambiamento, con foto che appaiono più morbide nelle linee, forse perché viene calcata meno la mano sull’HDR ad alto contrasto.

Come possiamo intravedere nella comparazione qui sotto, Galaxy S23 Ultra ha messo più enfasi in alcuni punti, quasi come se avesse “esagerato” per far emergere certi dettagli, con il risultato di far affiorare più rumore e meno dettagli. Galaxy S24 Ultra sembra mostrare una luce più attenuata, con un tono generale dell’immagine più naturale e qualche dettaglio in più (qui potete visualizzare le immagini a piena risoluzione per apprezzare meglio le differenze).

A quanto pare i nuovi smartphone utilizzano anche algoritmi di intelligenza artificiale migliorati per passi avanti nell’effetto sfocato, in modo da restituire scatti con un aspetto più naturale anche in tal senso. In base a quanto riportato dagli ingegneri Samsung sul forum della Community ufficiale del produttore, i Galaxy S24 utilizzano un’elaborazione IA migliorata per rilevare i soggetti e aumentare l’effetto di profondità. In più è stato migliorato l’effetto blur anche nei soggetti che si trovano davanti a quello principale (come si può notare nell’immagine corrispondente).

Questi passi avanti si fanno notare anche nei video ritratti registrati con i nuovi flagship, che possono contare su un modello IA migliorato e su funzionalità di stabilizzazione e zoom perfezionati. Galaxy S24 Ultra utilizza due fotocamere per misurare la distanza tra il soggetto e lo sfondo, ottenendo effetti di sfocatura più naturali.

Vi ricordiamo inoltre che nei prossimi giorni dovrebbe essere in arrivo un importante aggiornamento che potrebbe migliorare ulteriormente alcuni aspetti: sarebbe dovuto uscire qualche ora fa, ma chissà. Naturalmente avremo modo di approfondire il comparto fotografico di Samsung Galaxy S24 Ultra e Samsung Galaxy S24 nei prossimi giorni con le nostre recensioni: continuate a seguirci.

