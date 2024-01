A distanza di qualche giorno dalla presentazione ufficiale della serie Samsung Galaxy S24 il colosso coreano si prepara all’esordio ufficiale dei suoi nuovi smartphone di punta.

Nelle scorse ore il popolare leaker Max Jambor ha condiviso su X un’indiscrezione relativa a un importante aggiornamento che il produttore si prepara a rilasciare nei prossimi giorni.

Un importante aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S24

A dire del leaker, martedì 23 gennaio il team di sviluppatori di Samsung rilascerà un aggiornamento per la serie Samsung Galaxy S24 che dovrebbe essere in grado di rivoluzionare l’esperienza offerta dai nuovi smartphone, tanto che Jambor consiglia di non tenere conto delle recensioni relative a tali device fino a quando l’update non sarà disponibile.

In particolare, con questo aggiornamento dovrebbero migliorare le prestazioni generali e le funzionalità del comparto fotografico, che rapppresenta uno dei principali punti di forza della nuova serie del colosso coreano.

Non è raro il rilascio di un aggiornamento pochi giorni prima dell’esordio ufficiale sul mercato e ciò in quanto spesso gli smartphone vengono presentati con un software non ancora ottimizzato e la presentazione rappresenta proprio l’occasione per mettere in circolazione un elevato quantitativo di modelli e avere così tanti tester pronti a individuare delle criticità da risolvere o degli aspetti da migliorare.

Ricordiamo quelli che sono i prezzi ufficiali dei nuovi smartphone di Samsung, con i relativi link per procedere al loro acquisto:

