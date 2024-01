Gli smartphone appartenenti alla famiglia Google Pixel 8, l’ultima gamma di fascia alta del colosso di Mountain View, sono senza dubbio tra i dispositivi più apprezzati dagli utenti più appassionati del settore Android, lo zoccolo duro insomma; chi ama l’esperienza d’uso stock del robottino e vuole essere uno dei primi a poter beneficiare di tutte le novità che vengono sfornate dalle fucine dell’azienda, volge lo sguardo agli smartphone in questione.

Qualche giorno fa Big G ha stuzzicato la curiosità dei fan annunciando l’imminente arrivo, previsto per la giornata di domani, di una nuova colorazione denominata Minty Fresh per i Pixel 8; oggi il leaker Evan Blass ci permette di dare un primo sguardo alla nuova colorazione grazie alla diffusione di un render dettagliato.

Google Pixel 8 Pro si mostra nella colorazione Minty Fresh

Come anticipato in apertura, l’immagine che potete vedere poco sotto è stata condivisa su X (ex Twitter) da Evan Blass e raffigura l’attuale flagship dell’azienda, Google Pixel 8 Pro, nella futura nuova colorazione Minty Fresh. Si tratta del primo render raffigurante la nuova versione del dispositivo, finora infatti avevamo solo visto un breve video teaser condiviso dall’azienda, che però non forniva particolari dettagli visivi.

Nella giornata di domani il colosso terrà un apposito evento di presentazione, che potrà essere seguito sia dal vivo che in livestreaming alle 17 ora italiana; inoltre per l’occasione l’artista @itsaliving dipingerà un murale per Google a New York per celebrare il lancio dei nuovi Pixel 8 Minty Fresh.

In realtà, al momento non è chiaro se saranno entrambi i dispositivi della famiglia a beneficiare della nuova colorazione o soltanto il modello di punta, per questo bisognerà attendere domani, come per sapere se ci saranno altre differenze rispetto ai modelli attualmente in commercio (scenario poco probabile).

