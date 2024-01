La serie Google Pixel 8 ha consentito al colosso di Mountain View di raccogliere tantissimi consensi da appassionati e addetti ai lavori e adesso c’è una nuova, freschissima colorazione in arrivo: un nuovo teaser sul Google Store e sui canali social del produttore anticipa la versione “Minty Fresh”.

Il lancio ufficiale della nuova colorazione è previsto per la prossima settimana e Google ha già fatto partire il conto alla rovescia. Nella fattispecie, sul Google Store ha fatto capolino una pagina dedicata, contiene il seguente video teaser, che raffigura un Google Pixel 8 Pro nella bella colorazione Azzurro cielo nell’atto di essere ricoperto di vernice spray color menta.

In alto nella pagina è presente un countdown in tinta, con annessa possibilità di registrarsi per ricevere aggiornamenti sulle novità e gli sconti relativi ai prodotti Pixel. Oltrepassato il video teaser, ci si imbatte nell’invito all’evento organizzato da Google, che potrà essere seguito sia dal vivo che in livestreaming: il prossimo 25 gennaio alle ore 11 locali (da noi saranno le 17), per festeggiare il lancio dei nuovi Google Pixel 8 “Minty Fresh”, l’artista @itsaliving dipingerà un murale per Google a NYC. A dirla tutta, allo stato attuale non è ancora chiaro se la nuova colorazione sarà esclusiva del top di gamma Pixel 8 Pro o se invece verrà proposta per entrambi i modelli della serie.

Leggi anche: Google Pixel 8 Pro dopo 3 mesi, tra feature drop e qualche riflessione sul Tensor

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.