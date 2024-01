Lo scorso ottobre Google ha rilasciato Android 14 in forma stabile sugli smartphone Pixel e, a seguire, i principali produttori come Samsung, OnePlus o Sony hanno aggiornato la maggior parte dei loro dispositivi all’ultima versione del robottino verde. Nel caso di Motorola, invece, la tabella di marcia risulta ben al di dietro rispetto a quella dei principali competitor, ma qualcosa si sta finalmente muovendo nella giusta direzione.

Motorola ha da poco presentato Moto G34 5G in Cina, con a bordo Android 14 preinstallato, e ha rilasciato la versione stabile del software per Moto G53 e in versione beta per Moto G54 e altri smartphone, ma la maggior parte dei suoi dispositivi devono ancora essere aggiornati. Con lo sviluppo della nuova versione finalmente entrato nel vivo, l’azienda ne ha approfittato per rilasciare una lista preliminare degli smartphone che saranno aggiornati nei prossimi mesi.

Motorola si prepara a lanciare Android 14 sui suoi dispositivi

Lo scorso anno Motorola ha cominciato il rollout di Android 13 nel mese di aprile, a distanza di quasi nove mesi rispetto al rilascio in forma stabile sui dispositivi di Google, ma è riuscita comunque ad aggiornare la maggior parte degli smartphone ancora supportati nel giro di un paio di mesi.

L’azienda ha da poco rilasciato la lista ufficiale degli smartphone che saranno aggiornati ad Android 14, anche se tempistiche precise sulla data di rilascio non sono ancora state fornite. Il nuovo aggiornamento porterà con sé una serie di novità anche sugli smartphone della casa alata, come una maggiore personalizzazione della lockscreen, un tema monocromatico, miglioramenti per l’autonomia e tutte quelle funzioni “sotto il cofano” che Google ha introdotto anche sui suoi smartphone.

Senza perderci in chiacchiere, dunque, ecco la lista degli smartphone di Motorola che verranno aggiornati ad Android 14 nei prossimi mesi:

Motorola Razr:

Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40

Motorola Razr+ 2023

Motorola Razr 2023

Motorola Razr 2022

Motorola Edge:

Motorola Edge+ 2023

Motorola Edge 2023

Motorola Edge+ 2022

Motorola Edge 2022

Motorola Edge+ 5G UW 2022

Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Neo

Motorola Edge 40

Motorola Edge 30 Ultra

Motorola Edge 30 Pro

Motorola Edge 30 Neo

Motorola Edge 30 Fusion

Motorola Edge 30

Motorola Moto G:

Moto G 5G 2023

Moto G Stylus 5G 2023

Moto G Stylus 2023

Moto G Power 5G 2023

Moto G84 5G

Moto G54

Moto G73 5G

Moto G53 5G

Moto G23

Moto G14

Altri:

Motorola Lenovo ThinkPhone

La lista è presente sul sito ufficiale di Motorola, sebbene sia necessario cercare manualmente ogni singolo dispositivo per leggere, nella relativa pagina, che sarà aggiornato ad Android 14. Come per tutti gli elenchi di questo tipo, si tratta di una lista preliminare che potrebbe essere soggetta a modifiche nel corso del tempo, con l’aggiunta di nuovi modelli che potrebbero ricevere l’aggiornamento in futuro.

Vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale.