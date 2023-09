Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro ancora devono essere presentati ufficialmente, ma in questi giorni sono già spuntate le prime interessanti indicazioni sul SoC Tensor G4: quest’ultimo dovrebbe essere il cuore di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, in uscita nell’autunno del prossimo anno. Vediamo le novità trapelate oggi.

Novità e conferme per il SoC Tensor G4 dei Google Pixel 9

Google vuole rendere i suoi Pixel sempre più “su misura” grazie all’utilizzo di componenti hardware pensati per sfruttare al massimo non solo la “potenza bruta”, ma anche e soprattutto l’intelligenza artificiale e il machine learning. Come abbiamo visto un paio di giorni fa, pare che la casa di Mountain View abbia dovuto rivedere i suoi piani per il Tensor G4, il SoC di punta previsto per i Pixel 9 in arrivo nel 2024: sembra che Google stia optando per una soluzione “di ripiego”, che rappresenti non una vera rivoluzione ma un aggiornamento incrementale. Il vero e proprio salto potrebbe dunque arrivare solo nel 2025 con il Tensor G5.

In ogni caso, pare che anche questa volta il SoC sarà progettato in collaborazione con Samsung. Le ultime, provenienti dal leaker Revegnus (che ci ha parlato della serie Galaxy S24) suggeriscono l’utilizzo di core Cortex X4, A720 e A520, affiancati alla GPU Immortalis-G715 (la stessa di Tensor G3); la produzione avverrebbe tramite il processo 4LPP+ di Samsung Foundry, lo stesso dietro al SoC Exynos 2400 in arrivo in alcuni mercati sulla gamma Galaxy S24. Quest’ultimo, in base a ciò che sappiamo finora, dovrebbe offrire una CPU a 10 core composta da un core Cortex-X4 con clock a 3,16 GHz, due core Cortex-A720 con clock a 2,9 GHz, tre core Cortex-A720 con clock a 2,6 GHz e quattro CPU Cortex-A520 con clock a 1,95 GHz.

Anche le ultime indiscrezioni sembrano dunque confermare che il chipset Tensor G4 non sarà altro che un’evoluzione del Tensor G3 che vedremo tra pochi giorni sui Pixel 8. Google potrebbe lavorare su altri fronti per perfezionare le prestazioni grafiche (e non solo) dei Pixel 9, ma il rischio di restare un po’ indietro durante il 2024 potrebbe concretizzarsi. Manca ancora parecchio all’uscita, visto che dobbiamo ancora conoscere gli smartphone di quest’anno, dunque non è da escludere che le cose possano cambiare. Per saperne di più non ci resta che attendere.

